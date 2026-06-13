La fuerte confesión de Mica Viciconte que golpea a Fabián Cubero: “Está mal”

La fuerte confesión que hizo Mica Viciconte.

Mica Viciconte volvió a sorprender con una confesión sobre su intimidad con Fabián Cubero. La panelista contó que, en medio de un momento personal complicado, ella y el exfutbolista decidieron empezar terapia, aunque el experimento terminó de una manera tan particular como inesperada.

Fue en La Jugada (Streams Telefe), cuando Daniela Celis le preguntó por el tema. "Hicimos terapia con Fabi", arrancó la mediática, y explicó que cada uno eligió un profesional por separado: "Venía un poco colapsada con algunas situaciones, cuando se te junta todo, le dije que arranquemos el psicólogo, él en el suyo y yo en el mío".

Viciconte le mintió a Cubero.

La traición de Mica Vicciconte a Fabián Cubero

Lo llamativo llegó después. Viciconte reconoció que abandonó el proceso a las pocas semanas y que se lo ocultó a su pareja. "A la cuarta o quinta sesión yo me di el alta. Está mal, ya sé", admitió, anticipándose al reproche de sus compañeros. "Pero no le dije a Fabi que me di el alta", sumó.

El desenlace tuvo un giro que descolocó al estudio: Cubero había hecho exactamente lo mismo, también en secreto. "Él también se dio el alta, ¡sin decirme! No me lo blanqueó, pero me dijo que se le complicó y no podía ir más", relató entre risas.

Sesiones por videollamada en una casa de tres pisos

Ante la curiosidad de Celis sobre qué hacían en el horario de las sesiones, Mica detalló la logística doméstica: "Yo iba a mi habitación y él lo hacía en el tercer piso, donde no había cámaras". Las consultas eran por videollamada, en distintos rincones de la casa que comparten, y el dato generó risas en el piso por la coincidencia.

Más allá de lo breve del intento, la conductora aseguró que pudieron resolver lo que los había llevado a terapia. "A veces uno colapsa, y el tiempo, o sentarte a hablar… Como cada relación, todos tenemos", cerró, sin dar más detalles. El relato, lejos de la pelea, mostró el costado más cotidiano del vínculo.

Viciconte no precisó cuándo ocurrió, aunque la pareja junta desde 2017 y padres de Luca atravesó un comienzo de 2026 movido, en medio del conflicto con Nicole Neumann por el cumpleaños de 15 de Allegra, una de las hijas del exfutbolista. Fiel a su estilo, Mica habló con humor, pero esta vez prefirió no estirar la confesión.