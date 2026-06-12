Manifestantes protestan en Toronto por vínculos de FIFA con Israel antes debut Canadá en el Mundial

Protesta antiisraelí en Toronto antes de un partido del Mundial

Por Kyaw Soe Oo ​y Bhargav Acharya

TORONTO, 12 jun (Reuters) - Manifestantes desplegaron el viernes una enorme pancarta roja sobre el logotipo ‌del Mundial, cerca de ‌una concurrida autopista de Toronto, para denunciar la relación de la FIFA con Israel, pocas horas antes del debut de Canadá en el torneo.

Los manifestantes, que llevaban camisetas con el lema "Judíos por una Palestina libre", subieron a un terraplén cercano y desplegaron la pancarta con el ​mensaje "Echen a Israel ⁠de la FIFA".

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La pancarta era visible para los viajeros ‌de la autopista Gardiner -una de las más ⁠transitadas de Canadá- que se dirigían ⁠al partido inaugural del equipo local contra Bosnia y Herzegovina en el estadio de Toronto.

Otras acciones organizadas por un ⁠grupo de activistas incluyeron la exigencia de la ​liberación del destacado médico palestino Hussam Abu ‌Safiya, capturado por el ejército ‌israelí en Gaza a finales de 2024.

Faisal Ibrahim, portavoz ⁠de los activistas, acusó a la FIFA de ser cómplice de las acciones de Israel contra los palestinos.

"La FIFA no solo hace la vista gorda ante la ​celebración ‌de partidos por parte de la Federación Israelí de Fútbol en territorios de Cisjordania y Siria ocupados ilegalmente, sino que, de hecho, retransmite esos partidos, normalizando así la ocupación, lo que la convierte ⁠en un participante activo y cómplice", declaró a Reuters.

En marzo, la FIFA afirmó que no tomaría medidas contra los clubes israelíes acusados por la Asociación Palestina de Fútbol de competir mientras supuestamente tenían su sede en territorio palestino, alegando el estatus jurídico sin resolver de Cisjordania en virtud del ‌derecho internacional público.

La guerra de Israel en Gaza ha causado decenas de miles de muertos, ha provocado una crisis alimentaria y dado lugar a valoraciones de genocidio por parte de académicos así como a una investigación de Naciones Unidas.

Israel ‌niega rotundamente las acusaciones de genocidio y califica sus acciones de legítima defensa después de que militantes de Hamás mataran a ‌1.200 personas ⁠y tomaran más de 250 rehenes en un ataque perpetrado en octubre de 2023.

Los expertos ​de la ONU también han pedido a la FIFA y a la UEFA que suspendan a Israel del fútbol internacional.

(Escrito por Bhargav Acharya. Editado en español por Javier Leira)