Henderson defiende a Bellingham ante las críticas y destaca su "factor diferencial" en Inglaterra

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Eurocopa 2024 - Semifinal - Países Bajos vs Inglaterra - Estadio BVB de Dortmund, Dortmund, Alemania - 10 de julio de 2024. Jude Bellingham, de Inglaterra, celebra tras el partido

El centrocampista inglés Jordan Henderson salió en defensa de Jude Bellingham y dijo que el futbolista de 22 años es fundamental ‌para el equipo pese al escrutinio ‌externo, y que su influencia suele ser malinterpretada.

Bellingham se ha convertido en un punto de referencia para Inglaterra tanto dentro como fuera del campo, con sus actuaciones y su actitud analizadas con frecuencia por medios y aficionados después de un ascenso meteórico que lo llevó de promesa adolescente a una de las figuras principales de la plantilla.

El centrocampista del Real Madrid es un jugador al que aficionados ​y medios parecen amar u ⁠odiar, y sus intensas emociones sobre el césped han generado un amplio ‌debate sobre si su comportamiento nace de la pasión o del ⁠ego.

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También ha habido dudas sobre si debería ser ⁠titular con Inglaterra, que inicia el Mundial contra Croacia en Dallas el miércoles.

"Sinceramente, no podría hablar mejor de él", dijo Henderson a periodistas después del entrenamiento de Inglaterra. "Sé ⁠que se escribe mucho en los medios, y a veces me ​cuesta leerlo, porque sé la enorme influencia que tiene en este ‌equipo, lo buen compañero que es fuera ‌del campo y que lo que nos aporta es algo realmente especial".

"Creo ⁠que de verdad nos aporta el factor diferencial. Ha tenido grandes momentos en su carrera. Es un jugador de grandes partidos. Tiene experiencia en torneos, así que es un jugador enorme, enorme para nosotros en este torneo".

Aunque el rápido ascenso de ​Bellingham ha ‌implicado una responsabilidad creciente en los grandes partidos, Henderson quiso subrayar las aportaciones que la gente no ve.

"Si le preguntas a cualquier jugador del grupo, te dirá lo buen compañero que es, lo bien que entrena", dijo Henderson. "Sé que es joven, pero tiene una mentalidad muy madura".

SELECCIÓN ⁠CONTROVERTIDA

Henderson fue también una elección controvertida, ya que el técnico alemán Thomas Tuchel eligió al jugador del Brentford, que cumple 36 años el día del debut de Inglaterra, por delante de centrocampistas más jóvenes como Cole Palmer, Phil Foden, Morgan Gibbs-White y Adam Wharton.

Preguntado por su papel en su cuarto Mundial, Henderson —que quedó fuera de la convocatoria de Gareth Southgate para la Eurocopa de 2024— dijo que Tuchel le pidió "ser yo mismo, independientemente ‌de cuánto juegue, de si juego todos los partidos o si no juego tanto, simplemente ser yo mismo y disfrutar de estar de vuelta en la plantilla".

La selección de Croacia contará con Luka Modric, que a los 40 años disputa su quinto Mundial.

"Creo que su carrera habla por sí sola", dijo Henderson. "Es un jugador de talla ‌mundial, muy difícil de enfrentar; ojalá no rinda contra nosotros tan bien como sabemos que puede hacerlo, pero todavía no le he visto jugar un mal partido, así que será ‌una prueba difícil, por ⁠supuesto, para quien juegue en el centro del campo".

La inclusión de Henderson en la plantilla de Tuchel lo convirtió en el primer ​inglés convocado para siete grandes torneos.

"Ya tengas mi edad o 25 años, nunca sabes cuándo será el último, sinceramente, por eso hay que tratar cada uno como si fuera el último", afirmó.

Con información de Reuters