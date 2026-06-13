La ciudad fronteriza de Tijuana se vio sacudida por un descubrimiento escalofriante que pone en alerta máxima la seguridad de la Copa del Mundo 2026. A pocos metros del estadio Caliente, el predio donde la selección nacional de Irán realiza sus entrenamientos diarios, las autoridades locales localizaron un cadáver en avanzado estado de descomposición oculto dentro del baúl de un vehículo abandonado.

Según informó la agencia AFP, el hallazgo se produjo tras las denuncias de vecinos sobre un olor nauseabundo que emanaba de una camioneta Toyota gris con patentes del estado de California, estacionada frente a un supermercado en una zona de constante tránsito. Peritos forenses, operando con trajes de protección especial, confirmaron que el cuerpo de la víctima se encontraba envuelto en una bolsa negra y presentaba signos evidentes de violencia física.

De acuerdo a los primeros informes de la fiscalía local, el rodado habría permanecido abandonado en el lugar durante al menos tres días antes de la intervención policial, lo que subraya una preocupante brecha en la vigilancia de un área que debería ser crítica para la seguridad internacional.

Tensión en la frontera y despliegue de seguridad nacional

El operativo de remoción del cuerpo se llevó a cabo apenas unos minutos después de que el plantel iraní finalizara su práctica y se retirara hacia su hotel de concentración, lo cual evidencia la peligrosa proximidad entre el crimen organizado y la delegación deportiva.

Irán se vio obligado a establecer su base de operaciones en territorio mexicano debido a la imposibilidad de hacerlo en los Estados Unidos, consecuencia directa del persistente conflicto bélico que atraviesa Medio Oriente. A pesar de que el presidente estadounidense Donald Trump dispuso un alto el fuego temporal motivado exclusivamente por la cita mundialista, la Cancillería iraní optó por una "prudencia estratégica" al elegir México como sede de entrenamiento.

Esta situación derivó en que los traslados de los futbolistas entre su hotel y el estadio sean escoltados permanentemente por camiones de la Guardia Nacional mexicana, con soldados fuertemente armados que vigilan cada movimiento en un clima de extrema tensión diplomática y militar.

A pesar del impacto mediático y la conmoción generada por este hallazgo violento, el comité organizador del torneo retificó que las condiciones de seguridad para todos los planteles están garantizadas y que el calendario oficial no sufrirá alteraciones.

La selección de Irán, que se prepara para disputar el séptimo mundial de su historia y el cuarto de forma consecutiva, integra el Grupo G y tiene previsto cruzar la frontera hacia Estados Unidos el próximo lunes 15 de junio para su debut oficial. El encuentro inicial será contra Nueva Zelanda en la ciudad de Los Ángeles, un escenario que ahora se espera esté rodeado de medidas de vigilancia sin precedentes debido a los antecedentes inmediatos en Tijuana.

Posteriormente, el combinado persa deberá completar su participación en la primera fase enfrentando a Bélgica el 21 de junio en la misma ciudad californiana, y cerrará la ronda frente a Egipto el 26 de junio en la sede de Seattle, en un recorrido deportivo que ahora queda irremediablemente marcado por la sombra de la violencia fronteriza.