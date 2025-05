Del Toro amplía su ventaja en la general en el Giro; Prodhomme gana en solitario la 19ª etapa

Nicolas Prodhomme se adjudicó el viernes la primera victoria de etapa de su carrera en una gran vuelta, al imponerse en solitario en la 19ª etapa del Giro de Italia, mientras que el mexicano Isaac Del Toro fue segundo y amplió su ventaja en la general.

En su penúltimo día en la montaña, los corredores se enfrentaron a un brutal recorrido de 166 kilómetros entre Biella y Champoluc, con cinco ascensiones clasificadas y un desnivel total acumulado de casi 5.000 metros.

Prodhomme, del Decathlon AG2R La Mondiale, se escapó en la cuarta ascensión para ponerse en cabeza y hacerse con la victoria, convirtiéndose así en el primer francés que gana una etapa del Giro este año.

"He trabajado mucho para este Giro. No quería competir por la general, sino intentar ganar una etapa. He esperado mucho tiempo para conseguir esta victoria", dijo Prodhomme. "Gané mi primera carrera hace tres semanas (en el Tour de los Alpes), pero ganar en el Giro me hace muy feliz. Es un día precioso".

Prodhomme atacó a falta de más de 7 kms para la cima y rápidamente puso distancia entre él y el ganador de la etapa 15, Carlos Verona, y Antonio Tiberi, mientras que el grupo con Del Toro estaba a más de un minuto.

El ecuatoriano Richard Carapaz, segundo en la general, atacó a falta de 6,8 kms, pero Del Toro (UAE Team Emirates) respondió pegado a su rueda mientras dejaban atrás a Simon Yates, tercero.

El mexicano se impuso a su rival más cercano en el sprint final para hacerse con el segundo puesto y seguir siendo el firme favorito al título a falta de dos etapas, después de que sus otros rivales perdieran 24 segundos o más. Del Toro aventaja ahora en 43 segundos a Carapaz, mientras que Yates es tercero a un minuto y 21 segundos.

"Tuve las piernas para estar con Richard, hoy fue increíble", dijo Del Toro. "Todos en México están empezando a ver lo difícil que es el ciclismo. No puedo creer que sea yo quien representa a su país".

Con información de Reuters