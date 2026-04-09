Ghanés Kudus podría perderse el Mundial tras revés en recuperación de una lesión

Premier League - Tottenham Hotspur contra Sunderland

​El internacional ghanés Mohammed Kudus, delantero del Tottenham Hotspur, ha sufrido un ‌revés en ‌su recuperación de una lesión en el cuádriceps, informó el jueves el club de la Premier League, por lo que podría ser baja para el Mundial.

Kudus, ​de 25 ⁠años, se lesionó en un ‌choque contra el Sunderland ⁠en enero, y ⁠se esperaba que regresara en marzo, algo que no ha ocurrido.

De acuerdo ⁠a la prensa ghanesa, Kudus, ​que ha marcado 13 ‌goles en 46 partidos ‌internacionales, estará de baja otros ⁠tres meses, lo que significa que podría perderse el Mundial que comienza el 11 ​de ‌junio.

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"Podemos confirmar que Mohammed Kudus ha sufrido un contratiempo en su recuperación de la lesión", declaró el Tottenham en ⁠un comunicado.

"Había vuelto a los entrenamientos con el equipo la semana pasada, pero ahora necesitará una nueva evaluación por parte de especialistas y, posiblemente, una intervención quirúrgica", añadió ‌el club.

Kudus ha disputado 19 partidos de la Premier League con los Spurs esta temporada, en los que ha marcado dos goles ‌y ha dado cinco asistencias.

Ghana enfrentará a Panamá, Inglaterra y Croacia en ‌el ⁠Grupo L del torneo que se disputará en Estados ​Unidos, Canadá y México.

Con información de Reuters