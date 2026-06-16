Futbolistas Corea del Sur boicotean diálogo con la prensa por supuestas burlas sobre servicio militar de Son

Conferencia de prensa de Corea del Sur para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Los futbolistas de Corea del Sur han boicoteado las comparecencias ante los medios ‌durante el Mundial después ‌de que, de acuerdo a reportes en la prensa local, unos periodistas de su país se burlaran del servicio militar del capitán Son Heung-min.

Al parecer, los periodistas fueron captados por un micrófono abierto burlándose del período de servicio militar de Son mientras ​el jugador, de ⁠33 años, entrenaba por separado del resto ‌del grupo.

El servicio militar es un tema ⁠polémico en Corea del Sur, ⁠donde todos los hombres sanos deben cumplir unos 21 meses de servicio como parte de los esfuerzos por ⁠mantener una fuerza disuasoria frente a Corea ​del Norte.

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Sin embargo, se conceden exenciones ‌a los deportistas que ganen ‌títulos en los Juegos Asiáticos o medallas olímpicas. ⁠Son y sus compañeros de equipo se ganaron ese derecho al conseguir el oro en los Juegos Asiáticos de 2018.

"La Federación Coreana de Fútbol ​lamenta los ‌comentarios inapropiados realizados por algunos miembros de los medios de comunicación durante el entrenamiento de la selección en el campo de entrenamiento de Guadalajara", declaró la KFA en un ⁠comunicado.

"La reciente filtración de conversaciones inapropiadas entre algunos representantes de los medios de comunicación en el lugar de entrenamiento ha causado una gran conmoción y decepción en el equipo".

La KFA también pidió a los medios de comunicación que muestren "una mayor consideración y una actitud responsable" ‌hacia la selección.

Los responsables de comunicación de la selección surcoreana no respondieron a una solicitud de comentarios.

No obstante, la selección tendrá que cumplir con las obligaciones de prensa exigidas por la FIFA.

Son se sometió a ‌un entrenamiento militar básico de tres semanas en Corea del Sur, que incluyó la exposición a gas lacrimógeno, simulacros ‌con fuego ⁠real y marchas de 30 km.

El exdelantero del Tottenham Hotspur completó el periodo de ​entrenamiento en 2020, cuando la Premier League quedó suspendida debido a la pandemia de COVID-19.

Con información de Reuters