Durante una transmisión de Radio Rivadavia, los periodistas expresaron su mirada acerca de la polémica de Manuel Adorni.

La semana comenzó con un fuerte escándalo dentro de la agenda política tras la entrevista que brindó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para La Nación+. Ahí declaró que parte de su capital proviene de dólares encontrados en un inmueble familiar y de inversiones realizadas años atrás en bitcoin. La noticia causó repercusión rápidamente en los medios y no dudaron en opinar sobre el hecho. En ese sentido, en Radio Rivadavia dejaron muy en claro su bronca con el funcionario.

Durante una transmisión en vivo de Radio Rivadavia, Ignacio Ortelli aseguró: “Creo que los argentinos hace años que no llegan a fin de mes y creo que los argentinos tienen hace mucho tiempo el problema económico como eje central. Me parece que el diferencial en este caso es un gobierno que te proponía un ajuste, un esfuerzo para hacer una transición a un país normal”.

Asimismo continuó: “Encuentro una serie de inconsistencias, incongruencias y la gente dice ‘che los que me pidieron el ajuste en realidad lo que utilizaron fue el tiempo para enriquecerse ellos y en mí ¿Quién piensa?. La diferencia es que venía alguien por fuera de la política a no hacer las cosas de la política y nos encontramos con un presidente que defiende a un tipo sospechado de corrupción y con altas sospechas que defiende con firmeza. El pastor que vino a predicar algo distinto es el mismo chanta”.

Manuel Adorni al horno tras sus declaraciones en La Nación+

Durante una entrevista en LN+, Manuel Adorni admitió que tuvo ahorros sin declarar durante varios años y sostuvo que una parte importante de su patrimonio proviene de inversiones en Bitcoin. Según declaró, reunió cerca de 200.000 dólares y logró ganancias aproximadas de 300.000 dólares, superando así el medio millón de dólares.

En paralelo, el jefe de Gabinete actualizó documentación presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), incorporando bienes que no figuraban en declaraciones previas.

