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Mundial 2026 en el celular: los 4 errores fatales que debés evitar para no arruinar tu teléfono

Ver el Mundial en el celular tiene trampas que muchos no detectan hasta que es tarde. Estos cuatro errores pueden dejarte sin transmisión exactamente cuando Argentina necesita el gol.

15 de junio, 2026 | 16.30

Eduardo Martos, Country Manager de Infinix Perú, lo resume así: "Cada vez más usuarios siguen los partidos desde el celular mientras están trabajando, estudiando o trasladándose. En esos escenarios, pequeños detalles como una batería descargada, una aplicación sin actualizar o conectarse a una red insegura pueden afectar completamente la experiencia". Estos son los cuatro errores más comunes y cómo evitarlos antes del silbatazo inicial.

Error 1: entrar a links que "dan el partido gratis"

Este es el más peligroso y también el más frecuente. Durante torneos de alta audiencia, proliferan enlaces en redes sociales y grupos de mensajería que prometen transmisiones gratuitas. Muchos buscan captar información personal, mostrar publicidad engañosa o redirigir al usuario a contenidos maliciosos.

La regla es simple: si el link llegó por WhatsApp o aparece en un tweet prometiendo "el partido completo gratis sin registrarse", no lo toques. Las plataformas legales en Argentina son TV Pública, Telefe Play, DGO, Flow, Paramount+ y TyC Sports. Cualquier otra fuente es un riesgo.

Error 2: depender solo del WiFi público

Las redes compartidas de oficinas, aeropuertos, bares y cafés tienen un problema estructural: se saturan exactamente cuando más gente las necesita. Las conexiones en esos espacios pueden colapsar cuando sube la demanda y provocar retrasos o caída de calidad. Por eso conviene tener datos móviles como respaldo y evitar operaciones sensibles en redes abiertas.

La configuración recomendada: conectate al WiFi del lugar, pero dejá los datos móviles activos como respaldo. Si la transmisión se corta, el celular puede cambiar automáticamente a la red celular sin que tengas que hacer nada. Y si usás la red pública para ver el partido, no aproveches esa sesión para acceder al homebanking o ingresar contraseñas.

Error 3: no revisar la batería y el almacenamiento antes del partido

Ver streaming en vivo mientras chateás y mandás capturas de los goles drena la batería mucho más rápido de lo habitual. Ver streaming mientras se interactúa en WhatsApp, se revisan estadísticas o se graban videos puede agotar la batería más rápido de lo previsto y saturar el almacenamiento. Muchos usuarios descubren este problema justo cuando el partido se define, quedando sin batería o sin espacio para guardar momentos clave.

El consumo de datos también sorprende. Ver deportes en directo en alta definición puede consumir entre 1,5 GB y 3 GB por partido. Si usás datos móviles, abrí los ajustes de video de la app y bajá la resolución de 1080p a 720p a 60 fps: así mantenés la fluidez y reducís casi a la mitad el consumo de datos y batería. Antes de cada partido: revisá la batería, liberá almacenamiento borrando fotos o videos viejos y enchufá el cargador si podés.

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Error 4: no actualizar las apps de streaming antes del torneo

Una app desactualizada puede fallar durante una transmisión en vivo de las peores maneras: se congela, cierra sola o no carga el partido. Las plataformas de streaming actualizan sus apps regularmente para mejorar la estabilidad en eventos de alta audiencia, y esas actualizaciones no se aplican solas si tenés la actualización automática desactivada.

Antes del primer partido: abrí la App Store o Google Play, buscá cada una de las apps que vayas a usar —TV Pública, TyC Sports, DGO, Flow, lo que sea— y actualizalas manualmente. También conviene hacer una prueba de reproducción de video antes del inicio para confirmar que todo funciona.

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