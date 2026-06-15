Mundial 2026 en el celular: los 4 errores fatales que debés evitar para no arruinar tu teléfono

Fuente: PanamericanWorld.

Eduardo Martos, Country Manager de Infinix Perú, lo resume así: "Cada vez más usuarios siguen los partidos desde el celular mientras están trabajando, estudiando o trasladándose. En esos escenarios, pequeños detalles como una batería descargada, una aplicación sin actualizar o conectarse a una red insegura pueden afectar completamente la experiencia". Estos son los cuatro errores más comunes y cómo evitarlos antes del silbatazo inicial.

Error 1: entrar a links que "dan el partido gratis"

Este es el más peligroso y también el más frecuente. Durante torneos de alta audiencia, proliferan enlaces en redes sociales y grupos de mensajería que prometen transmisiones gratuitas. Muchos buscan captar información personal, mostrar publicidad engañosa o redirigir al usuario a contenidos maliciosos.

La regla es simple: si el link llegó por WhatsApp o aparece en un tweet prometiendo "el partido completo gratis sin registrarse", no lo toques. Las plataformas legales en Argentina son TV Pública, Telefe Play, DGO, Flow, Paramount+ y TyC Sports. Cualquier otra fuente es un riesgo.

Error 2: depender solo del WiFi público

Las redes compartidas de oficinas, aeropuertos, bares y cafés tienen un problema estructural: se saturan exactamente cuando más gente las necesita. Las conexiones en esos espacios pueden colapsar cuando sube la demanda y provocar retrasos o caída de calidad. Por eso conviene tener datos móviles como respaldo y evitar operaciones sensibles en redes abiertas.

La configuración recomendada: conectate al WiFi del lugar, pero dejá los datos móviles activos como respaldo. Si la transmisión se corta, el celular puede cambiar automáticamente a la red celular sin que tengas que hacer nada. Y si usás la red pública para ver el partido, no aproveches esa sesión para acceder al homebanking o ingresar contraseñas.

Error 3: no revisar la batería y el almacenamiento antes del partido

Ver streaming en vivo mientras chateás y mandás capturas de los goles drena la batería mucho más rápido de lo habitual. Ver streaming mientras se interactúa en WhatsApp, se revisan estadísticas o se graban videos puede agotar la batería más rápido de lo previsto y saturar el almacenamiento. Muchos usuarios descubren este problema justo cuando el partido se define, quedando sin batería o sin espacio para guardar momentos clave.

El consumo de datos también sorprende. Ver deportes en directo en alta definición puede consumir entre 1,5 GB y 3 GB por partido. Si usás datos móviles, abrí los ajustes de video de la app y bajá la resolución de 1080p a 720p a 60 fps: así mantenés la fluidez y reducís casi a la mitad el consumo de datos y batería. Antes de cada partido: revisá la batería, liberá almacenamiento borrando fotos o videos viejos y enchufá el cargador si podés.

Error 4: no actualizar las apps de streaming antes del torneo

Una app desactualizada puede fallar durante una transmisión en vivo de las peores maneras: se congela, cierra sola o no carga el partido. Las plataformas de streaming actualizan sus apps regularmente para mejorar la estabilidad en eventos de alta audiencia, y esas actualizaciones no se aplican solas si tenés la actualización automática desactivada.

Antes del primer partido: abrí la App Store o Google Play, buscá cada una de las apps que vayas a usar —TV Pública, TyC Sports, DGO, Flow, lo que sea— y actualizalas manualmente. También conviene hacer una prueba de reproducción de video antes del inicio para confirmar que todo funciona.