Futbolista danés Eriksen vuelve a desplomarse durante un partido internacional

El ​futbolista danés Christian Eriksen se desplomó en el terreno de juego durante un partido contra Ucrania el ‌domingo, pero estaba consciente, ‌según informó la Federación Danesa de Fútbol en una publicación en redes sociales.

"Christian Eriksen está consciente y se encuentra bien dadas las circunstancias", declaró la federación en un comunicado publicado en X, añadiendo que el partido amistoso había sido cancelado.

El incidente del domingo marcó la segunda vez ​que el mediocampista ⁠de 34 años se desplomó sobre el césped mientras ‌representaba a su país.

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En 2021, se desplomó ⁠durante el primer partido de la ⁠fase de grupos del Campeonato Europeo de su equipo contra Finlandia en Copenhague.

Recibió tratamiento de reanimación cardiopulmonar que le salvó ⁠la vida y posteriormente se le implantó un ​dispositivo especial para reanimar el corazón, conocido ‌como desfibrilador cardioversor implantable (DCI), y ‌logró retomar su carrera tanto a nivel de clubes ⁠como internacional.

El domingo, el fútbol danés experimentó una terrible sensación de déjà vu cuando Eriksen se desplomó unos 20 minutos después del inicio de la segunda parte, y ​una sensación ‌de conmoción se apoderó del estadio cuando los aficionados se dieron cuenta de qué jugador era el que se había caído.

Al igual que hicieron los jugadores de Dinamarca y Finlandia hace cinco años, ⁠los futbolistas daneses y ucranianos formaron rápidamente un círculo alrededor de Eriksen mientras era atendido por los médicos, y finalmente pudo caminar hasta una ambulancia.

"Christian se encuentra bien y salió del campo por su propio pie, por lo que veo, el marcapasos funciona correctamente. Perdió el conocimiento brevemente, pero lo recuperó ‌muy rápidamente y nos pusimos en contacto con él enseguida", declaró el doctor Morten Boesen, de la Unidad de Disfunción Arábiga, a los medios daneses.

"Ahora le harán más pruebas en el hospital para determinar la causa del incidente, estamos ‌en contacto constante con él y con los médicos del hospital. Christian se encuentra bien y me pidió que hablara con ‌todos los jugadores ⁠para decirles que está bien", agregó.

Ni Dinamarca ni Ucrania se clasificaron para el Mundial de ​este año.

Dinamarca ganaba 2-1 cuando se suspendió el partido.

Con información de Reuters