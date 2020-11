El ex futbolista brasileño Vitor Borba Ferreira, Rivaldo, campeón del mundo con su seleccionado en Corea-Japón 2002, aseguró que es "muy triste" que el Barcelona, en el que brilló de 1997 a 2002, pueda dejar escapar a Lionel Messi, al que ve en su última temporada en la entidad catalana.

"No me imagino cómo la nueva directiva podrá convencer a Messi de que dé un paso atrás en su decisión de irse viendo que el Barcelona no tiene grandes recursos para retenerle. Me temo que será su última temporada en el Barcelona. Y es muy triste", expresó Rivaldo.



"Si a ello le unimos que Barcelona tendrá que aplicar recortes salariales y que Messi ya quiso marcharse al final de la pasada temporada, la situación es compleja", lamentó Rivaldo, que jugó en el equipo catalán de 1997 a 2002, en declaraciones recogidas por la agencia alemana de noticias DPA.



Además, opinó: "Sólo si ganan la Champions o la Liga esta temporada, o si Koeman consigue armar un equipo que juegue bien al fútbol, sólo así me imagino a Messi reconsiderando su postura".

El City, con ganas de comprar a Messi en enero

Manchester City, el equipo inglés que dirige el catalán Pep Guardiola, estaría decidido a ofertar en enero próximo hasta 60 millones de euros para contratar a Lionel Messi, según lo reveló la prensa británica.

"El Barcelona tendrá elecciones en enero para renovar sus autoridades y el City está dispuesto a ofertar hasta 60 millones de euros por Messi", publicó el periódico The Sun en las últimas horas.



El contrato de Messi con Barcelona finalizará el 30 de junio de 2021 pero, según la reglamentación vigente en Europa, a partir del 2 de enero el jugador puede arreglar su vínculo con otra institución en carácter de jugador libre.