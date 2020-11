Un ex Barcelona reveló detalles de la relación entre Messi y Griezmann

No son pocas las voces que se hacen eco de una supuesta mala relación entre el argentino Lionel Messi y el francés Antoine Griezmann en la intimidad del vestuario del Barcelona.

De hecho, hace pocos días, el ex representante del delantero galo había dicho que lo de Messi era un "régimen del terror" y que el argentino nunca había visto con buenos ojos el arribo del francés.

Ante esto, el croata Ivan Rakitic, recientemente transferido al Sevilla y ex compañero de ambos en el club catalán, intentó desactivar los rumores y, al ser consultado sobre la relación de ambos, expresó: “Lo que yo veía en el vestuario es que se llevaban muy bien. Yo me llevaba de maravilla con Antoine y con Leo. Lo que hay no lo sé”.

"Los dos toman mate y pasan mucho tiempo juntos en el vestuario”, admitió el mediocampista, que fue transferido al club andaluz en medio del escándalo de Messi con la dirigencia del Barcelona por sus intenciones de abandonar el club

“Si los dos comienzan a marcar goles, no se hablará más. Es la exigencia de los dos grandes equipos. No me preocupo porque son dos chicos espectaculares y no debe haber ningún problema. Les deseo todo lo mejor”, concluyó el croata desestimando todo tipo de especulaciones.