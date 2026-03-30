Tuchel dice que no está decepcionado con jugadores que abandonaron la convocatoria de Inglaterra

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, durante una conferencia de prensa en el centro de entrenamiento del Tottenham Hotspur, Londres, Reino Unido.

​El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, dijo el lunes que no está decepcionado con la decisión de ‌varios jugadores de retirarse ‌de la convocatoria antes del partido amistoso contra Japón en Wembley, y calificó estas ausencias como una consecuencia inevitable de la intensa carga de trabajo al final de la temporada de clubes.

Tras empatar 1-1 con Uruguay en un amistoso el viernes, ocho jugadores abandonaron la concentración ​por motivos de ⁠salud y lesiones.

El arquero Aaron Ramsdale, el defensa Fikayo ‌Tomori y el delantero Dominic Calvert-Lewin se ⁠encuentran entre los que se ⁠marcharon. El defensa John Stones regresó al Manchester City tras sufrir una lesión antes del partido del viernes, mientras que ⁠Adam Wharton, del Crystal Palace, y el extremo ​del Arsenal Noni Madueke se lesionaron ‌durante el encuentro.

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Los jugadores del Arsenal ‌Declan Rice y Bukayo Saka también han regresado ⁠al club del norte de Londres.

"Decepcionado, pero no con los jugadores, sino por el hecho de que queremos que todos estén de buen ánimo y con buena ​salud", declaró ‌Tuchel a los periodistas. "Es la realidad del final de la temporada y de finales de marzo, la realidad de tener jugadores en partidos europeos y en más de una competición, con todas ⁠las copas en marcha".

"Tenemos jugadores en la concentración que ya han disputado más minutos que la temporada pasada, por lo que hay cierta preocupación. Los jugadores necesitaban y se merecían un descanso mental del fútbol. Hemos podido ver la energía con la que han vuelto a la concentración y ‌cómo se están reconectando ahora en el nuevo entorno", señaló.

"Queremos que rindan en sus clubes, pero la realidad es que es nuestra última concentración antes de partir hacia Estados Unidos, así que queremos reconectar con nuestros principios. Es decepcionante, ‌pero no estoy enfadado con los jugadores, no estoy molesto", agregó.

"Tengo la sensación de que todos estaban deseando venir. Algunos de ‌los jugadores ⁠lesionados incluso se quedaron para seguir con su tratamiento, lo que demuestra que quieren estar ​con el grupo. Nadie se marchó enseguida, hay buen ambiente y así es como debe ser", indicó.

Con información de Reuters