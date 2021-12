Sorpresa: Corinthians busca a dos delanteros sudamericanos de elite mundial

El equipo brasileño rompería el mercado en caso de concretar la llegada de dos estrellas del fútbol mundial.

El fútbol brasileño tiene un poderío económico que supera con creces a sus rivales de la región. Pero ahora también compite con clubes de Europa a la hora de planear incorporaciones. El Corinthians busca armar un super equipo para ir en busca de la próxima Copa Libertadores 2022 y puso el ojo en dos delanteros sudamericanos que juegan en potencias europeas.

El "Timao" anhela contratar a los uruguayos Luis Suárez y Edinson Cavani, del Atlético Madrid y del Manchester United, respectivamente. El equipo dirigido por Sylvinho ya ha incorporado jugadores de renombre internacional en los últimos tiempos como el ex Chelsea y Arsenal Willian, el ex Bayern Leverkusen Renato Augusto y el ex Barcelona Paulinho.

Luego de terminar quinto en el último Brasileirao, planea dar un salto de calidad en su delantera. La llegada de Cavani es más factible que la de Suárez ya que no está siendo prioridad en el Manchester y finaliza su contrato en junio del 2022. Por esta razón Boca Juniors ha intentado traerlo a través de llamados de Juan Román Riquelme al jugador en los últimos tiempos. Pero la negociación nunca avanzó más allá de eso.

Ahora Corinthians deberá pelear por su contratación con el Barcelona, que lo tiene en la mira para tapar el vacío que dejó el retiro del argentino Sergio Agüero. Aunque el equipo dirigido por Xavi Hernández en las últimas horas enfocó su interés en el delantero español Ferrán Torres del Manchester City que tiene 21 años, contra los 34 de Cavani. De acuerdo a la información del medio brasileño Globoesporte, el Corinthians le habría ofrecido a Edinson más dinero que el Barcelona.

Por otra parte, la posibilidad de poder traer a Luis Suárez al fútbol brasileño se basa en razones de dar un golpe en el mercado, como hizo Atlético Mineiro con la llegada de Diego Costa, que también era delantero del Atlético Madrid, como el uruguayo. El diario español Mundo Deportivo dice que el delantero de 34 años no está cómodo en el equipo español luego de un encontronazo público con el entrenador Diego Simeone. Además arrastra una sequía goleadora desde el 7 de noviembre.

Según la prensa brasileña, en caso de no poder concretar algunos de estos dos refuerzos, el tercer nombre en carpeta es el del delantero ítalo-peruano Gianluca Lapadula, que fue ofrecido por un empresario ligado al mundo del fútbol. El "Bambino" actualmente juega en Benevento en la Serie B de Italia.