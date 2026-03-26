Rodri, del Manchester City, deja la puerta abierta a fichar por el Real Madrid

El centrocampista del Manchester City Rodri dejó la puerta abierta a un posible fichaje por el Real Madrid al entrar en el último año de su contrato con el club de la Premier League, afirmando que no puede rechazar a los mejores equipos del mundo y que le atraería volver a LaLiga española.
El madrileño de 29 años comenzó su carrera profesional en el Villarreal, antes de fichar por el Atlético de Madrid en 2018. Un año más tarde se trasladó al City y, desde entonces, ha disfrutado de una etapa de gran éxito en Inglaterra, en la que ha ganado una Liga de Campeones y cuatro títulos de la Premier, entre otros muchos trofeos importantes.
"¿Si me gustaría volver a jugar en España y en Madrid en LaLiga? Me gustaría volver, sí. Evidentemente", afirmó Rodri en la emisora Onda Cero antes del partido amistoso que disputará España contra Serbia el viernes. "Me queda un año de contrato, habrá un punto en el que habrá que sentarse a hablar y a dialogar".
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Rodri, que está recuperando su mejor estado de forma tras romperse el ligamento cruzado anterior en 2024, afirmó que haber jugado en el Atlético no le impediría fichar por su rival capitalino.
Entre los exjugadores "colchoneros" que han dado ese salto se encuentran el arquero Thibaut Courtois y el delantero Álvaro Morata.
"Hay más jugadores que han hecho ese camino. No directamente, con el tiempo. No puedes renunciar a los mejores clubes del mundo", añadió Rodri.
Asimismo, también restó importancia a cualquier insinuación de rivalidad con Vinicius Jr. tras el boicot del Real Madrid a la ceremonia del Balón de Oro de 2024, cuando el centrocampista del City ganó el premio por delante del extremo brasileño.
"Creo que quisieron enfrentarnos a Vinicius y a mí y para nada", comentó Rodri. "Yo siento un gran respeto por él, por todo lo que hizo además ese año (...) al final son otras personas, terceras personas las que deciden quién gana en Balón de Oro".
Con información de Reuters