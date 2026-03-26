Rodri, del Manchester City, deja la puerta abierta a fichar por el Real Madrid

FOTO DE ARCHIVO: Copa FA - Tercera ronda - Manchester City contra Exeter City

El ​centrocampista del Manchester City Rodri dejó la puerta abierta a un posible fichaje por el Real ‌Madrid al entrar en ‌el último año de su contrato con el club de la Premier League, afirmando que no puede rechazar a los mejores equipos del mundo y que le atraería volver a LaLiga española.

El madrileño de 29 años comenzó su carrera profesional en el Villarreal, ​antes de fichar ⁠por el Atlético de Madrid en 2018. Un ‌año más tarde se trasladó al City ⁠y, desde entonces, ha disfrutado ⁠de una etapa de gran éxito en Inglaterra, en la que ha ganado una Liga de Campeones y ⁠cuatro títulos de la Premier, entre otros muchos ​trofeos importantes.

"¿Si me gustaría volver a ‌jugar en España y en ‌Madrid en LaLiga? Me gustaría volver, sí. Evidentemente", ⁠afirmó Rodri en la emisora Onda Cero antes del partido amistoso que disputará España contra Serbia el viernes. "Me queda un año de contrato, habrá un ​punto en ‌el que habrá que sentarse a hablar y a dialogar".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Rodri, que está recuperando su mejor estado de forma tras romperse el ligamento cruzado anterior en 2024, afirmó que haber jugado ⁠en el Atlético no le impediría fichar por su rival capitalino.

Entre los exjugadores "colchoneros" que han dado ese salto se encuentran el arquero Thibaut Courtois y el delantero Álvaro Morata.

"Hay más jugadores que han hecho ese camino. No directamente, con el tiempo. No puedes renunciar a los mejores ‌clubes del mundo", añadió Rodri.

Asimismo, también restó importancia a cualquier insinuación de rivalidad con Vinicius Jr. tras el boicot del Real Madrid a la ceremonia del Balón de Oro de 2024, cuando el centrocampista del City ‌ganó el premio por delante del extremo brasileño.

"Creo que quisieron enfrentarnos a Vinicius y a mí y para nada", ‌comentó Rodri. "Yo siento ⁠un gran respeto por él, por todo lo que hizo además ese año (...) al ​final son otras personas, terceras personas las que deciden quién gana en Balón de Oro".

Con información de Reuters