El fin de semana no inició con buenas noticias para Miguel Ángel Russo. Luego de una doble jornada en Copa Libertadores, donde Boca consiguió dos victorias importantísimas de visitante en Paraguay y Colombia, el equipo volvió a entrenarse en el centro de alto rendimiento de Ezeiza y se enfoca en la preparación para un partido que será clave de cara al futuro. Si por lo menos suma un punto, estará en octavos de final.

Pero la victoria en Medellín dejó un saldo negativo. A los 31 minutos del encuentro, tras un pique hacia el área rival, Gonzalo Maroni se dejó caer al piso tocándose el muslo izquierdo. Rápidamente miró hacia el banco de suplentes y pidió el cambio. Los médicos lo atendieron pero Leandro Somoza no dudó y lo reemplazó con el juvenil Agustín Obando.

Ahora, luego de regresar a Buenos Aires, el cordobés se hizo los estudios médicos correspondientes para conocer la gravedad de la situación que no lo dejó continuar el duelo vs. Deportivo Independiente Medellín. Según informó el parte médico oficial del club de la Ribera, sufrió una lesión muscular grado II (es decir, un desgarro), en el isquiotibial de la pierna izquierda.

El parte médico oficial:

Si bien el volante venía con ritmo jugando para el Sampdoria de la Serie A, la nueva posición que debe ocupar en el campo de juego lo complica. Su posición predilecta es, sin lugar a dudas, la de enganche o interno, en un mediocampo de tres jugadores. Pero ahora está reemplazando a Sebastián Villa como extremo por la banda y las explosiones en velocidad provocaron que el físico sienta los minutos jugados.

¿Quién juega vs. Libertad?

Con Villa descartado, luego de que el Consejo de Fútbol haya tomado la decisión de no utilizarlo hasta que la justicia determine o no su culpabilidad, quedan pocas opciones para el ataque. Si Russo quiere mantener el esquema puede darse el ingreso de Edwin Cardona, que ya sumó minutos y no desentonó o, al igual que ante el DIM, darle nuevamente la chance a Agustín Obando.

Otra opción es utilizar al colombiano como enganche y tirar, hacia un costado, a Pol Fernández. Aunque, de esta manera, se complicaría un poco más el retroceso y Jorman Campuzano quedaría muy solo en la mitad de la cancha. Por último, cambiando la formación, podría parar un 4-4-2 con Eduardo Salvio retrasado, Campuzano-Fernández como doble cinco y Nicolás Capaldo por la izquierda.

Recordemos que el Xeneize recibirá a Libertad de Paraguay, el próximo martes desde las 21.30 hs, en la Bombonera. Con un empate, se clasifica a la siguiente fase y si consigue un triunfo comienza a asegurarse el primer puesto del Grupo H. En la última jornada, a disputarse el 22 de octubre (tras la fecha de eliminatorias), se enfrentará a Caracas y cerrará la fase de grupos.