EEUU evalúa los recursos de la Guardia Costera para interceptar un petrolero

FOTO DE ARCHIVO. Vista detallada del buque Valiant de la Guardia Costera estadounidense en Miami Beach, Florida, EEUU

Por Idrees Ali y Jonathan Saul y ‍Trevor Hunnicutt

WASHINGTON/LONDRES, 23 dic (Reuters) - La Guardia Costera de Estados Unidos está esperando la llegada de fuerzas adicionales antes de intentar abordar y confiscar la carga de un petrolero vinculado a Venezuela que ha estado persiguiendo ‍desde el domingo, dijeron a Reuters un responsable ⁠estadounidense y una fuente familiarizada con el asunto.

El buque, que los grupos marítimos han identificado como Bella 1, se ha negado a ser abordado por la Guardia Costera. Eso significa que la tarea recaerá probablemente en uno de los dos únicos equipos de especialistas —conocidos como Equipos de Respuesta de Seguridad Marítima— que pueden abordar buques en estas circunstancias, incluso haciendo rápel desde helicópteros.

La persecución, que ha durado varios días, pone de relieve el desajuste entre el deseo del Gobierno Trump de confiscar petroleros sancionados cerca de Venezuela y los limitados recursos de la agencia que principalmente está llevando a cabo las operaciones, la Guardia Costera.

A diferencia de la Armada estadounidense, la Guardia Costera puede llevar a cabo acciones de aplicación de la ‌ley, incluido el abordaje y la intercepción de buques que están bajo sanciones estadounidenses.

Trump ordenó a ⁠principios de este mes un "bloqueo total" de todos los petroleros sancionados ⁠que entran y salen de Venezuela, en una nueva medida de Washington para aumentar la presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La Guardia Costera ha interceptado y confiscado la carga de dos petroleros cerca de Venezuela en las últimas semanas. ‍Tras la primera operación, el 10 de diciembre, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, publicó un vídeo de 45 segundos en el que se ve a dos helicópteros acercándose ⁠a un buque y a individuos armados vestidos de ‌camuflaje haciendo rápel sobre él.

Un mensaje publicado el sábado en las redes sociales por el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa a la Guardia Costera, mostraba lo que parecían ser oficiales de la Guardia Costera a bordo del portaaviones Gerald Ford preparándose para zarpar e interceptar el petrolero Centuries, el segundo de los buques abordados por Estados Unidos.

Un responsable estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, dijo que los oficiales de la Guardia Costera en el Ford ‌pertenecían a un Equipo ‌de Respuesta de Seguridad Marítima y en ese momento estaban demasiado lejos del Bella 1 para llevar a cabo una operación de abordaje.

"Hay equipos limitados que están entrenados para este tipo de abordajes", dijo Corey Ranslem, director ejecutivo del grupo de seguridad marítima Dryad Global y anteriormente con la Guardia Costera de EEUU.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios y Reuters no ​pudo determinar qué otras razones, si las hay, han llevado a la Guardia Costera a no apresar aún el buque.

El Gobierno podría optar, en última instancia, por no abordar ni confiscar el barco.

La Casa Blanca dijo que Estados Unidos seguía en "persecución activa de un buque de la flota en la sombra sancionado que forma parte de la evasión ilegal de sanciones de Venezuela".

RECURSOS LIMITADOS

La Guardia Costera de EEUU es una rama de las fuerzas armadas, pero forma parte del Departamento de Seguridad Nacional.

Estados Unidos ha reunido una enorme fuerza militar en el Caribe, que incluye un portaaviones, aviones de combate y otros buques de guerra. ‍Aviones Osprey y MC-130J Commando II adicionales llegaron a Aguadilla, Puerto Rico, en los últimos días, según otra fuente.

La Guardia Costera tiene muchos menos recursos.

El cuerpo lleva tiempo diciendo que carece de recursos para llevar a cabo eficazmente una lista creciente de misiones, incluidas las operaciones de búsqueda y rescate y las incautaciones de droga.

En noviembre, la Guardia Costera anunció que había incautado unas 49.000 libras de droga por valor de más de 362 millones de dólares en el Pacífico oriental.

"La Guardia ​Costera se encuentra en una grave crisis de preparación que lleva décadas gestándose", dijo en junio a los legisladores el almirante Kevin Lunday, que dirige la Guardia Costera.

Para el año fiscal que finaliza en septiembre de 2026, la Guardia Costera solicitó 14.600 millones ​de dólares de financiación. Recibirá 25.000 millones de dólares adicionales a través de una amplia legislación de gastos e impuestos, conocida como "Ley de la Gran y Hermosa Factura Única".

"Nuestra Guardia Costera está menos preparada que en cualquier ⁠otro momento de los últimos 80 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La espiral descendente de preparación en la que nos encontramos no es sostenible", dijo Lunday a principios de este año.

Con información de Reuters