Resaca tras Navidad: por qué algunas personas tienen menos resistencia que otras al alcohol

Tras una Navidad llena de alcohol hay que recuperarse para la semana entre fiestas y prepararse para Año Nuevo. Algunas personas tienen más tolerancia que otras a las bebidas alcohólicas ¿a qué se debe? ¿Cómo recuperarse la resaca navideña?

El factor genético: la clave de por qué algunas personas resisten más el alcohol que otras

Durante las fiestas de fin de año muchas familias argentinas toman alcohol para festejar, aunque algunas personas tienen más resistencia que otras. La tolerancia se debe a una cualidad corporal. "Así como la genética determina el color de ojos y la pigmentación de la piel, también influye en cómo respondemos a los alimentos o las bebidas", explica Adrián Turjanski, investigador del Conicet y director de Gen 360, test de ADN.

En concreto, la genética influye en cómo se genera el acetaldehído, un metabolito intermedio responsable de los síntomas desagradables de la resaca (fatiga, dolor de cabeza y cuerpo y náuseas).

La resistencia al alcohol se debe a una cualidad genética

“Aquellas personas con un metabolismo acelerado acumulan acetaldehído rápidamente. Debido a sus efectos dañinos, es menos probable que beban en exceso, pero a su vez, suelen tener resacas más severas y con mayor frecuencia,” explicó el experto.

Consejos para recuperarse de la resaca tras Navidad: qué hacer

1. Hidratación constante: el alcohol provoca deshidratación y es clave para pasar la resaca tomar mucha agua para reponer líquidos perdidos. También se pueden tomar bebidas con electrolitos, como las deportivas, para recuperar sales y minerales esenciales.



Una de las grandes claves para aliviar la resaca es tomar agua e hidratarse bien

2. Alimentación liviana: tras la noche de tomar y comer mucho, como ocurre en las fiestas se necesita comer alimentos livianas, como frutas, caldos o preparaciones livianas que ayudan a restablecer nutrientes y niveles de azúcar en sangre. Es necesario consumir carbohidratos complejos y proteínas para recuperar energía. Se deben evitar grasas.

3. Descansar: tras tomar mucho alcohol es necesario que el cuerpo se recupere. Intentar descansar más horas de lo habitual puede ayudar a reparar el desgaste físico y mejora los síntomas negativos.

4. Tomar analgésicos: para los dolores de cabeza o musculares se pueden tomar analgésicos para tener alivio. Siempre deben tomarse con precaución.