El histórico compañero de Lionel Messi que regresará al Barcelona

Xavi Hernández dio el "sí" y el conjunto culé está cerca de repatriar a un ídolo del club, que volverá a ponerse la camiseta azulgrana luego de varios años. ¿De quién se trata?

Pese a que no pasó una semana desde su presentación oficial en el Camp Nou, Xavi Hernández ya tomó las riendas del equipo y revoluciona al Barcelona de España. Y este viernes, los hinchas del conjunto culé se despertaron con una noticia que ilusiona y mucho de cara al futuro: el retorno de un ídolo histórico a la institución.

Se trata de nada menos que Dani Alves. El lateral brasileño tuvo el visto bueno del entrenador, que quiere sumarlo lo antes posible para reforzar al plantel. Así lo informó el medio local Sports. Desde la institución, se están ultimando los detalles de la contratación; de hecho, solo restaría una última reunión, donde el defensor ponga la firma, para que esto se oficialice.

Dani Alves y Lionel Messi, ídolos del Barcelona. (Créditos: Getty)

Llegará libre, con el pase en su poder. Esto, luego de desvincularse del Sao Paulo de Brasil, último club donde jugó y donde no obtuvo los resultados esperados. Sin embargo, hace varios días que su contratación se viene gestando: estuvo presente en el palco del Camp Nou con Joan Laporta, presidente de la institución, en el duelo ante el Dinamo de Kiev por la UEFA Champions League.

"Me fui diciendo que cuando el Barça me necesitara y me quisiera yo estaría a su disposición independientemente de donde estuviera. Es demasiado el cariño, el amor y el respeto que tengo por esta casa", afirmó hace un par de días el jugador para el medio de comunicación. Además, sostuvo que solo hacía falta una "llamada" para que él se pusiera la camiseta. Bueno, esa comunicación ocurrió y Dani Alves volverá a su hogar.

Dani Alves viene de quedar libre del Sao Paulo de Brasil. (Créditos: Reuters)

¿Por qué podría sumarse de inmediato, sin esperar hasta el mercado de pases de enero? Debido a que la institución catalán dispone de una ficha libre por lesiones; una de ellas, la del Kun Agüero, que hasta lo podría sacar de las canchas de forma permanente. Es por esto que la intensión del club y de Xavi es cerrar todo lo más rápido posible y que el lateral está disponible para el clásico catalán del próximo 20 de noviembre, ante el Espanyol.

¿Cómo fue el paso de Dani Alves por el Barcelona?

Daniel Alves da Silva, nacido el 6 de mayo de 1983, disputó un total de ocho temporadas con la camiseta azulgrana, luego de ser fichado desde el Sevilla en 2008 por una cifra cercana a los 35 millones de euros. Junto a Lionel Messi, Neymar y otros grandes jugadores, estuvo presente en 391 partidos, con un total de 33 mil minutos jugados. En los mismos, anotó 21 goles.

Además, sumó 26 títulos, convirtiéndolo en uno de los más ganadores jugadores de la historia del fútbol. Fueron seis ligas, cuatro Supercopas de España, cuatro Copas del Rey, tres Champions League, tres Supercopas de Europa, tres Mundiales de Clubes, dos Copa Catalunya y una Supercopa de Catalunya. En cuanto a los méritos individuales, durante su estadía en el Barcelona integró el equipo del año de la FIFA en cuatro oportunidades (2009, 2011, 2012 y 2013) y hasta estuvo en el once de la década de los 2000 por parte de la UEFA.