El defensa italiano Chiellini se retirará de la selección tras amistoso con Argentina

El defensa italiano Giorgio Chiellini se retirará del fútbol internacional después de que la selección campeona de Europa juegue en junio un amistoso contra Argentina en Wembley.

La no clasificación de Italia para el Mundial de Qatar de este año parece haber acelerado la decisión del defensa de la Juventus, de 37 años, y el partido con Argentina en Londres, donde la Azzurra se proclamó campeona de Europa el pasado julio, será el último.

"Me despediré de la selección en Wembley, que es donde viví la cúspide de mi carrera ganando la Eurocopa", dijo Chiellini a DAZN tras la victoria de la Juve por 2-1 ante el Sassuolo en la Serie A este lunes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Me gustaría despedirme de la Azzurra con un bonito recuerdo. Sin duda será mi último partido con Italia"

Con 116 partidos con la selección, Chiellini es el quinto jugador con más convocatorias de todos los tiempos junto a Andrea Pirlo, con sólo Daniele De Rossi, Paolo Maldini, Fabio Cannavaro y Gianluigi Buffon por delante.

Sin embargo, el veterano central, que el lunes fue suplente en el Juventus, no ha decidido si prolongará su carrera en el club más allá de esta temporada.

"Mi historia de amor con la Juventus no se acaba, no se acabará nunca", añadió. "Por supuesto, de aquí a final de temporada sí que tengo que evaluarlo todo, hablar con mi familia sobre lo que es mejor".

"Alcancemos primero el cuarto puesto (en la Serie A) y ganemos la Coppa Italia, luego nos sentaremos con mis dos familias -en casa y en la Juventus- para ver qué es lo mejor para todos".

"Fue lo mismo el verano (boreal) pasado, me tomé tiempo y no firmé el nuevo contrato hasta después de la Eurocopa. A mi edad, no se puede mirar demasiado a largo plazo, pero es natural, todo está bien".

La Juve es cuarta, con ocho puntos de ventaja sobre el quinto clasificado, el AS Roma, a falta de cuatro partidos en la carrera por un puesto en la Liga de Campeones. El 11 de mayo se enfrentará al Inter de Milán en la final de la Copa Italia.

Con información de Reuters