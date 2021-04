La contestación del lado del "Narigón" no se hizo esperar.

Después de que Diego Latorre revelara en una entrevista con Muy Argento que Carlos Bilardo no lo había dejado ir a saludar a César Luis Menotti debido a la rivalidad histórica entre ambos entrenadores, cuando lo dirigía en Boca antes de un partido contra Independiente en el Torneo Apertura de 1996, desde el entorno del "Narigón" salieron a responderle duramente en las últimas horas: "Boludos hay en todos lados".

Miguel Ángel Lemme, exayudante de Diego Maradona en la Selección argentina y cercano al "Doctor", dijo en el diálogo con Radio Provincia: “Yo respeto lo que opine, pero no lo comparto. Me parece que no tiene personalidad. Es un boludo, cuando era pibe se lo olvidaron en la plaza”, contestó con bronca e ironía de manera categórica.

“¿Cómo vas a contar algo así 20 años después? Si querés contarlo, hacelo en el momento. Termina el partido y yo digo ‘me equivoqué’. No espero tanto tiempo, que se deje de romper... Eso es porque quiere quedar bien con una campana y no con la otra”, destrozó Lemme a "Gambetita", con relación a la postura ideológica que siempre tomó públicamente el exjugador para el lado del "menottismo" dentro del fútbol.

“¿Qué necesidad tenés vos de ir a abrazar a un técnico, a un entrenador, si durante todo el año no lo vas a ver?, ejemplificó el amigo de Bilardo. "Yo si me quiero juntar o abrazar a alguien, lo llamo y le digo ‘me puedo juntar con vos’ y nos tomamos un café en otro lado. Eso lo hace para la gilada”, continuó en la misma dirección.

“A mí de pibe me decían: los bol... a la plaza, y te tapan con un diario. Te dejan a las 2 am. y te van a buscar al otro día al mediodía para ir a comer, discúlpenme por las palabras", siguió con enojo Lemme, quien completó: "Si tenés personalidad, vos me das una orden y yo creo que no es la conveniente, le digo ´no salgo al banco´, no juego y lo saludo”.

Las históricas diferencias entre Diego Latorre y Carlos Bilardo

En reiteradas oportunidades, el comentarista televisivo manifestó su desacuerdo con ciertos modos de conducir a un plantel por parte del ídolo de Estudiantes, a quien cuestionó porque "hay otras maneras de entrarle al jugador... Él siempre quería controlar todo lo que pasaba, que nada se filtrara, y me parece que no es así, aunque le habrá dado resultado con otros futbolistas. Igual, yo con él jugaba siempre, era siempre titular".

De hecho, cuando Jorge Sampaoli estaba a punto de convertirse en el estratega del Seleccionado, Bilardo destrozó a "Sampa" luego de que este lo había acusado de "antifútbol". Entonces, el DT que se consagró en México en 1986 había dicho que "si asume Sampaoli, me voy del país".

Entonces, Latorre lanzó su frase más dura hasta ahora contra Bilardo: "Ahhh, qué bien. ¿Por qué se va a ir del país? ¿Ser campeón del mundo te da derecho a decir cualquier estupidez? También te puedo decir que él en 50 años (en realidad fueron 33) de carrera ganó dos títulos... Es todo muy relativo".