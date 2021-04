Una vez más, Yanina Latorre normalizó una situación violenta. La panelista de Los Ángeles de La Mañana, programa emitido por El Trece, reveló detalles de la relación tóxica que lleva con Diego Latorre, ex futbolista de Boca y comentarista de ESPN. Pese a que los presentes se tomaron a la ligera el testimonio, el propio Ángel de Brito se mostró sorprendido durante el relato.

Todo comenzó con el aporte que hizo De Brito, quien le recordó a Yanina el día en que presenció un repudiable acto del exjugador: "Vos lo contaste acá: que Diego (Latorre) pensaba que tenías un amante todo el tiempo. Y cada vez que salías de Los Ángeles de La Mañana, una vez lo viví porque estaba en el auto de Yanina, llamó Diego y te preguntaba: '¿Con quién estás? ¿Dónde estás?' Así estaba, controlador".

Tras acreditar el testimonio del conductor de LAM, Yanina Latorre reveló: "Yo cuando era joven, escuchá esta anécdota porque es hermosa. Estábamos en Nueva York los dos. Yo hay una cosa que hago buena cuando que hago: cuando viajamos con Diego, lo amo, me reencuentro con él. Es pasional. Me gusta el hotel, salir con él. Y él, como buen psicópata, está contento porque me tiene toda para él".

Sin ser consciente de que, en la Argentina y el resto del mundo, muchas de estas relaciones tóxicas terminan con violencia de género y femicidios, Yanina contó una anécdota de un hecho insólito que vivió con Latorre: "Hubo un problema, creo que Niembro o un periodista se enferma, había una final de un partido que a él no le tocaba. Y lo llamaron para ir a comentar una final".

El repudiable testimonio de Yanina Latorre en el que reveló la relación tóxica que tiene con Diego Latorre

Mientras el resto de los y las integrantes del programa de LAM se reían, Yanina Latorre explicó: "Yo me quedaba sola en Nueva York y él pensaba: 'Esta atorranta seguramente agarra algo a la noche'. Yo no había planeado nada. A las 2 de la tarde le avisaron esto y a las 8 subía al avión. A las 3 y media tuvimos que ir a comprar un traje porque él no había llevado. De repente, dejó de hablarme tipo 5, 6 de la tarde. Tenía una cara... '¿Estás contenta?', me preguntó. Hacía dos horas que me había enterado".

Para colmo, y como si fuera poco, Yanina dejó en claro que Diego Latorre se tomó el avión pensando en que su pareja podía tener un encuentro con otra persona, por lo que adoptó una actitud vergonzosa: "Supongamos que tengo un amante y lo hago ir a Nueva York. No llega tan rápido, macho. De repente, le hice el bolso y no me habló nunca más. No me despidió, lo acompañé a tomarse el Uber y en el lobby del hotel miraba para todos lados para ver si aparecía un tipo en algún lado".

"¿Pero él te lo reconoce?", le consultó De Brito a la panelista. "Yo estas cosas no las charlo. Antes le contestaba, ahora lo bloqueo de todos lados y le digo que no tengo uno sino cuatro. Ahora lo insulto y lo bloqueo", contestó Yanina, que continuó normalizando la relación tóxica que tiene con el exfutbolista.