Carlos Bilardo aún no sabe nada sobre la muerte de Maradona

Jorge, hermano de Carlos Bilardo reveló un triste momento por el que atraviesa la familia y que no se lo dicen al extécnico.

El jueves 25 de noviembre será el primer aniversario del fallecimiento de Diego Maradona. La noticia fue mundialmente conocida por lo que aún representa "Pelusa" pero no llegó a oídos de una de las personas más importantes en su vida. Hablamos de Carlos Bilardo, con quien fue campeón del mundo en México 1986, subcampeón en Italia 1990 y que no está bien de salud. Jorge, hermano del "Doctor" reveló un triste detalle sobre este tema.

A lo largo de este tiempo, varias veces el "Narigón" preguntó por su jugador estrella pero nunca le dijeron la verdad para que no decaiga su salud que a sus 83 años está muy deteriorada. En el año 2018 se le detectó el síndrome Hakim-Adams, una durísima enfermedad degenerativa que lo obliga a estar constantemente controlado. Esto es motivo suficiente para no generarle otro sufrimiento.

En una entrevista con Resumen Deportivo, Jorge Bilardo sostuvo: "No le dijimos para no amargarlo. Por ahora no, más adelante. Le va a hacer más mal que bien. Pregunta '¿El Diez dónde está?' Después se olvida y cada 20 días te pregunta de nuevo. Si los doctores dicen que no le digamos entonces es no. Hay dos enfermeros todo el día con él y le cambian de canal o le ponen una serie", afirmó.

Por otro lado, salió en defensa de su hermano y lo vivido con Maradona en el Mundial de México teniendo en cuenta las declaraciones picantes de Ricardo La Volpe en ESPN F90. "Hay gente que quiere hacerse fama, largan cualquier cosa, hablaba de códigos y él tampoco los tuvo. Hay cosas que no podés decir, eso es de mala leche. Callate la boca. Es fácil decir Diego se escapaba porque ya no está".

El inesperado homenaje de Conmebol a "Pelusa"

El próximo jueves 25 de noviembre se cumplirá un año del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Tuvo infinidad de reconocimientos en todo el mundo y los tiene hasta hoy en día. Se sumará uno más y lo organizará la Confederación Sudamericana de Fútbol en la mencionada fecha. Dos días después del mismo se jugará la gran final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo.

Aún no se conocen detalles al respecto sobre este recuerdo al mejor jugador de todos los tiempos. Lo que sí anunció la entidad que rige el fútbol en nuestro continente es que formará parte de un cronograma que contará con distintas actividades. Comenzará el miércoles 24 de noviembre y finalizará el sábado 27 con el mencionado encuentro entre los clubes brasileños para definir al campeón.