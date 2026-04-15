Bayern Munich elimina al Madrid en un emocionante 4-3 y jugará semifinales de Champions ante el PSG

Liga de Campeones de la UEFA - Cuartos de final - Partido de vuelta - Arsenal vs Sporting CP

El colombiano Luis Díaz y Michael Olise marcaron en el final para darle al Bayern Munich un dramático triunfo ‌4-3 contra el Real ‌Madrid en la Liga de Campeones el miércoles y un global de 6-4 que selló su paso a las semifinales, donde se medirá con el Paris Saint-Germain.

Díaz marcó en el minuto 89 y Olise añadió otro gol en el tiempo de descuento para sellar el pase a la instancia de los cuatro mejores, donde jugará ante el ​actual monarca, que ⁠el martes venció 2-0 al Liverpool para redondear un 4-0 en ‌el global.

En una primera parte dinámica y vibrante, el ⁠Madrid se adelantó en el marcador ⁠tres veces: Arda Güler aprovechó un error del portero del Bayern, Manuel Neuer, en el primer minuto y, posteriormente, marcó el segundo gol de ⁠tiro libre a los 29, después de que el local ​hubiera empatado con un cabezazo de Aleksandar Pavlovic.

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Harry ‌Kane puso el 2-2 a los ‌38 para sumar su duodécimo gol en la competición esta ⁠temporada. Pero el visitante se fue 3-2 al descanso luego de que Vinicius Jr. diera una asistencia perfecta a los 42 para que el máximo goleador de la Champions, Kylian Mbappé, sumara su decimoquinto ​grito a ‌nivel continental en el año.

El Madrid se quedó con 10 hombres a los 86, después de que el suplente Eduardo Camavinga recibió dos tarjetas amarillas en ocho minutos, y a partir de allí el Bayern definió el choque con ⁠los dos tantos en el cierre.

En tanto, Arsenal también se metió en la instancia de los cuatro mejores de la Champions por segunda temporada seguida al empatar 0-0 como local ante Sporting y sellar la eliminatoria con un marcador global de 1-0.

Sin embargo, el partido distó mucho de ser una demostración convincente del equipo de Mikel Arteta, que se limitó a mantener ‌la ventaja que le había dado el gol de Kai Havertz en el tiempo de descuento en Lisboa la semana pasada.

Los visitantes, muy bien organizados, crearon peligro en algunos momentos y estuvieron a punto de adelantarse en el marcador poco antes del descanso, cuando una volea de ‌Geny Catamo rozó el exterior del poste.

Leandro Trossard estuvo muy cerca de marcar para Arsenal en el final de un partido en el que Sporting ‌se quedó sin ⁠ideas y no pudo evitar que el local mantuviera su octava portería a cero en 12 partidos de la ​Liga de Campeones esta temporada, lo que les dio el pase a la semifinal contra el Atlético de Madrid.

Con información de Reuters