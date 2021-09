Ángel Di María sin filtro contra Jorge Sampaoli: "Es una persona muy rara"

El "Fideo" Ángel Di María participó de "Líbero vs." y no tuvo filtro para declarar sobre Jorge Sampaoli por la Selección Argentina que jugó el Mundial de Rusia 2018.

Ángel Di María mantuvo una entrevista en "Líbero vs." con Matías Pelliccioni en la que habló de Jorge Sampaoli en la Selección Argentina durante el Mundial de Rusia 2018. El autor del gol en la final de la Copa América disputada en Brasil declaró sin pelos en la lengua sobre el problemático DT. Además opinó sobre cómo llevó al equipo de Lionel Messi a quedar eliminado en octavos de final con Francia.

El delantero argentino que juega en el PSG respondió a la pregunta del periodista sobre el actual técnico del Olympique de Marsella: "No sé que te puedo decir, porque la verdad que arranqué muy bien y terminé mal. Me dijo cosas que después no eran así, me decía que era Leo, yo y el resto. Cada vez que me venía a ver a París me trataba como si fuese uno de los mejores", comenzó.

Por otro lado, se refirió a los primeros duelos del Mundial: "Después de un solo partido me deja en el banco, me limpia como si nada, no me da explicaciones. Al siguiente ni siquiera entro contra Croacia que vamos perdiendo. No salí ni a calentar. En el tercer partido contra Nigeria vuelvo a jugar, porque era obvio que iban a meter a los más grande porque se venía la catástrofe, siempre terminan muriendo los mismos. Gracias a Dios salió bien y estuvimos a nada de que salga mal", sentenció.

La respuesta siguió y el jugador lo definió de manera polémica: "Es una persona muy rara, empezó con todos muy bien y terminó con todos muy mal. Pasaron muchas cosas en el medio entre él y Beccacece. No había nadie que te guiara de la mejor manera. Fue una lástima porque era el último mundial de "Masche" y se terminó yendo de la peor manera".

La confesión de Kylian Mpappé

Sobre el final de su respuesta mencionó lo que habló con su compañero del PSG tras volver a Francia: "Teníamos equipo y jugadores para mucho más. Me dijo que ellos estaban cagadísimos por jugar contra nosotros. Y se les notaba cuando pasamos a ganarle 2 a 1, estaban metidos atrás. Pero bueno, tuvimos la mala suerte de que nos embocaron de la nada con un gol de otro mundo y después nos liquidaron pero podíamos haber pasado también".

Por último, terminó de sentenciar al DT nacido en Casilda, Provincia de Santa Fe con otra frase haciendo referencia al rendimiento del equipo: "Creo que hubiese sido justo que quedemos afuera en la primera fase porque no estábamos bien".