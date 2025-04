Un crack del Manchester City se despegó de Guardiola y elogió al Diablito Echeverri: "Seguro"

Un crack del Manchester City se despegó de Guardiola y elogió al Diablito Echeverri

Claudio "Diablito" Echeverri continúa a la espera de su debut en el Manchester City de Inglaterra, lo que según el parecer de Pep Guardiola todavía no sucederá. El DT del elenco "Ciudadano" todavía no lo ve con el nivel para ser parte del primer equipo, por lo que el exjugador de River Plate todavía no sumó minutos y su futuro es incierto. Sin embargo, un compañero del crack de la Selección Argentina juvenil se diferenció del entrenador y lo llenó de elogios.

Se trata de Nico González, volante español con pasado en el Barcelona que llegó en 2025 al club y en una reciente entrevista rompió el silencio. Con sólo 10 partidos con la camiseta del City y un gol, el mediocampista opinó sobre el nivel del "Diablito" y sus palabras rápidamente trascendieron en las redes socailes. Es que todavía no es certero dónde el exfutbolista del "Millonario" seguirá su carrera y todo indica que no será en la Premier League.

"Lo veo muy bien. Es un jugador con mucha calidad. Llegó un poco más tarde que yo y lleva muy poco tiempo, un mes. Aún está en un período de adaptación. Tiene muchísima calidad y un nivel increíble. Estoy seguro de que cuando tenga la oportunidad la aprovechará", esbozó González acerca del joven de la "Albiceleste" que todavía no debutó con la camiseta del Manchester City de Pep Guardiola.

Cabe destacar que el propio entrenador habló en marzo de este año sobre la chance de que Echeverri vista los colores de los "Ciudadanos" y fue contundente. "Recién llega. Falta una quinta parte de la temporada. Dos meses y cada partido es una final para nosotros". Con sus palabras, no dio certezas en cuanto a la presencia del crack chaqueño en el verde césped.

Nico González llenó de elogios a Claudio "Diablito" Echeverri

Los números del Diablito Echeverri con la camiseta de River

Partidos: 48.

Goles: 4.

Asistencias: 8.

Títulos: Liga Profesional 2023; Trofeo de Campeones 2023 y Supercopa Argentina 2024.

Sorpresa con Diablito Echeverri: Guardiola lo borró y firmará con otro club

Claudio "Diablito" Echeverri ya está en Europa para su primera experiencia en la elite, sin embargo no será dónde lo esperaba. Tras sumarse al Manchester City, el exjugador de River no será tenido en cuenta por Pep Guardiola y está cerca de firmar con un nuevo club del "Viejo Continente". Después de haber tenido una sobresaliente actuación con la Selección Argentina Sub 20 en el Sudamericano de Venezuela, el "Diablito" viajó a Inglaterra y se unió a los entrenamientos de los "Citizens". El mediapunta tendría minutos al final de la temporada y todo indica que cambiaron los planes.

Según manifestó el medio italiano Corriere della Sera, Lazio inció negociaciones con el "City" de un préstamo por Echeverri para la próxima temporada y la operación se encuentra avanzada. Incluso, dicho portal señaló que, aprovechando el parate por la fecha FIFA, el futbolista viajó a Roma en las últimas horas y visitó un restaurante en la zona de Formello, cerca de donde suele entrenarse el conjunto de la capital italiana.