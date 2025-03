La fuerte decisión de Guardiola con el Diablito Echeverri en el Manchester City

Pep Guardiola tomó una tajante decisión con Claudio "Diablito" Echeverri tras la llegada del crack surgido en River Plate al Manchester City de Inglaterra. El futbolista que viene de jugar con la Selección Argentina Sub 20 el Sudamericano disputado en Venezuela se sumó recientemente al equipo que milita en la Premier League y que este sábado 1° de marzo tuvo un compromiso importante. Sin embargo, el crack no estuvo en consideración del DT para sumar minutos pero sí dijo presente en el Etihad Stadium.

Los "Ciudadanos" recibieron al Plymouth por los octavos de final de la FA Cup, hoy uno de los principales objetivos del club. Es que en el torneo local están lejos del Liverpool -hoy líder- y quedaron eliminados a manos del Real Madrid en 16avos de la Champions. Los comandados por el entrenador español comenzaron con un golpazo por parte del visitante pero revirtieron el resultado, ganaron 3 a 1 y se quedaron con la clasificación, pero el "Diablito" no estuvo en el verde césped.

Guardiola no tuvo en cuenta al juvenil de la "Albiceleste", de quien horas antes esbozó un breve comentario en conferencia de prensa. Cuando le consultaron por el exhombre de River Plate, el entrenador lanzó: "¿Echeverri? Bien, buena habilidad. Es bienvenido y vamos a ayudarlo". A su vez, agregó que aún no sabe cuándo será el debut del joven y que todavía quedan por delante dos meses de temporada.

En cuanto al presente del Manchester City, se metió en los cuartos de final de la FA Cup donde su rival se definirá por medio de un sorteo que tendrá lugar este domingo 2 de marzo una vez que culmine Manchester United vs. Fulham. Por otro lado, en la Premier League ocupa el cuarto puesto de la tabla, por lo que hoy clasificaría a la Champions de la temporada 2025/2026 con 11 jornadas por disputarse.

Claudio "Diablito" Echeverri quedó afuera de los convocados por Pep Guardiola en el Manchester City de Inglaterra

Los números de Claudio "Diablito" Echeverri con la camiseta de River Plate

Partidos jugados : 48.

: 48. Goles : 4.

: 4. Asistencias : 8.

: 8. Títulos: Liga Profesional de Fútbol 2023; Trofeo de Campeones 2023 y Supercopa Argentina 2024.

Sorpresa por lo que dijo Julián Álvarez sobre el Atlético de Madrid y el Manchester City

Julián Álvarez es la gran figura del Atlético de Madrid de España y se afianzó como titular para Diego "Cholo" Simeone. El delantero campeón de todo con la Selección Argentina viene de convertirle un gol al Barcelona y brindar una asistencia en el 4 a 4 en la ida de las semifinales de la Copa del Rey y horas después rompió el silencio sobre lo que vive en el "Colchonero". Además, se refirió a su paso por el Manchester City de Pep Guardiola.

Mientras el elenco español pasa un gran presente en el que también pelea LaLiga y está en octavos de la Champions League donde se medirá ante el Real Madrid, su ex equipo no levanta cabeza. Su salida sin dudas llamó la atención en su momento, pero para él fue un beneficio ya que habitualmente era suplente en los "Ciudadanos". Por este motivo, también recordó lo que fue su estadía el fútbol de Inglaterra y no se guardó nada.