¿Gallardo se va a dirigir a Europa? El curioso gesto de su esposa, Geraldine La Rosa

Marcelo Gallardo busca nuevos desafíos.

Marcelo Gallardo es sin dudas uno de los entrenadores más importantes que dio en las últimas décadas el fútbol argentino. Campeón de dos Copas Libertadores con River Plate (una venciendo en la final nada más ni nada menos que a Boca) supo revalorizar la historia moderna de un club gigante como el Millonario, con varias conquistas a nivel internacional que quedaron en la memoria.

Sin embargo, su segunda etapa en el club no fue la mejor y se fue por la puerta de atrás. No consiguió a lo largo de casi un año y medio encontrar un funcionamiento en el equipo, que cosechó malos resultados a nivel local (eliminaciones tempranas en el Apertura y Clausura, más la eliminación por Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia) y no ofreció gran resistencia ante Palmeiras. Hoy sin trabajo, hubo señales que mostraron que el entrenador podría pronto asumir un nuevo desafío.

El curioso mensaje de la esposa de Gallardo

El último fin de semana Gallardo fue noticia por ser visto en un partido por la liga española entre Deportivo Alavés y Real Sociedad, sentado en una platea para observar el trámite del juego. Algo que generó suspicacias en relación a si puede ser una señal de que va a dirigir en Europa, el gran objetivo que siempre tuvo el "Muñeco" y que no pudo cumplir cuando se fue por primera vez de River.

La esposa del entrenador, Geraldine La Rosa, subió una foto con sus amigas en el prestigioso restorán Roux Restó, situado en el barrio porteño de Recoleta, con una curiosa frase. "La despedida" reza la imagen, junto a un emoji con forma de guiño. Toda una señal que indicaría que su marido está cerca de dirigir en el extranjero, con la búsqueda de un nuevo desafío para su carrera.

Un sondeo de Brasil

Además de la posibilidad de dirigir en el extranjero, el DT también podría ir a trabajar a Brasil. "Hace tres días, un club brasileño muy popular llamó a alguien muy importante y la persona le dijo que no", esbozó Sebastián Srur en el ciclo No Tan Distintos de Picado TV. Pocos minutos después, el periodista agregó: "el Corinthians llamó a Marcelo Gallardo y le dijo 'no, muchas gracias. Llamame en junio'".

Por su parte, antes estuvo en los planes de San Pablo para ocupar el lugar que dejó Hernán Crespo. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y el DT continúa libre sin club. A su vez, aprovechó la ocasión para viajar a España, donde el último fin de semana dijo presente en el empate 3 a 3 entre Real Sociedad y Alavés por la fecha 31 de LaLiga.