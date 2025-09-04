España vs Bulgaria por Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

La selección española inicia su camino hacia el Mundial 2026 con la obligación de mantener su impresionante racha de clasificaciones consecutivas cuando visite a Bulgaria este jueves en Sofía. La Roja, campeona de Europa vigente, llega a este compromiso con la confianza de no haber perdido como visitante desde marzo de 2023, mientras que los búlgaros buscan cortar una sequía mundialista que se remonta a Francia 1998 y llegan golpeados tras una racha de cinco partidos sin victorias.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan España y Bulgaria, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan España y Bulgaria?

El partido entre España y Bulgaria por la primera fecha del Grupo E de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026 se jugará este jueves 4 de septiembre de 2025, a partir de las 15:45 horas (hora argentina) en el Stadion Vasil Levski de Sofía. El encuentro podrá verse en vivo vía streaming a través de Disney+ y será dirigido por el árbitro serbio Srdan Jovanovic.

España llega a este primer compromiso eliminatorio tras haber alcanzado la final de la Nations League en junio, donde cayó por penales 5-3 ante Portugal después de protagonizar un torneo memorable que incluyó la victoria 5-4 sobre Francia en semifinales. Los dirigidos por Luis de la Fuente buscan su decimotercera clasificación consecutiva al Mundial, un récord que refleja la constancia y excelencia de La Roja en las últimas décadas.

La principal novedad en la convocatoria española es el regreso de Rodrigo Hernández y Dani Carvajal, dos pilares fundamentales que vuelven tras superar sus respectivas lesiones de rodilla. Ambos jugadores han sido declarados aptos por el seleccionador, aunque su participación como titulares aún es incierta debido al poco rodaje competitivo acumulado. También regresa Ferran Torres, ausente en la fase final de la Nations League, y se suma Jesús Rodríguez, ex Betis que actualmente milita en el Como italiano.

Una baja de último momento fue la de Yeremy Pino, reemplazado por Jorge de Frutos del Rayo Vallecano, quien representa la filosofía del seleccionador de premiar el trabajo y la constancia. Luis de la Fuente también mantiene la estructura de porteros con David Raya, Unai Simón y Álex Remiro, descartando nuevamente a Joan García pese a las especulaciones sobre su posible debut con la absoluta.

Por su parte, Bulgaria afronta este duelo en un momento delicado tras acumular cinco partidos consecutivos sin victorias. El equipo dirigido por Ilian Iliev viene de sufrir una contundente derrota 4-0 ante Grecia en amistoso y empatar 2-2 en casa con Chipre, resultados que reflejan las dificultades del conjunto búlgaro. En la pasada Nations League, terminaron segundos en el Grupo C3 detrás de República de Irlanda, pero perdieron los playoffs de ascenso por el mismo marcador (2-1) en ambos partidos.

Los Leones ocupan el puesto 84 del ranking FIFA y son conscientes de que enfrentan al favorito indiscutible del grupo, pero confían en aprovechar el factor localía y la posibilidad de dar la sorpresa ante uno de los gigantes del fútbol europeo. Kiril Despodov será su principal amenaza ofensiva, acompañado por jugadores como Ilia Gruev y Bozhidar Kraev en el mediocampo.

Este será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones desde 2002, con España dominando claramente el historial reciente al haber ganado cuatro de los últimos cinco duelos. La Roja mantiene una racha impresionante como visitante bajo el mando de De la Fuente, sin perder fuera de casa desde aquella derrota ante Escocia en las eliminatorias de la Eurocopa 2024, lo que supone más de dos años de invicto a domicilio.

Formaciones probables de Bulgaria y España

El técnico Luis de la Fuente cuenta con una plantilla casi completa para este inicio de eliminatorias, aunque deberá evaluar cuidadosamente la participación de Rodri y Carvajal tras sus respectivas lesiones. Es probable que opte por la continuidad de los jugadores que brillaron en la Eurocopa, con Unai Simón bajo los tres palos y una defensa que podría estar conformada por Pedro Porro, Dean Huijsen, Robin Le Normand y Marc Cucurella.

En el mediocampo, el seleccionador riojano podría apostar por la dupla del Arsenal con Martín Zubimendi y Mikel Merino, relegando inicialmente a Rodri al banco de suplentes. Pedri González ocuparía nuevamente esa posición de enganche que tan bien ha interpretado con la selección, diferente a su rol en el Barcelona. El ataque estaría liderado por el tridente Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Oyarzabal.

Por el lado de Bulgaria, Ilian Iliev apostará por un sistema defensivo sólido para intentar neutralizar el potencial ofensivo español. Dimitar Mitov del Aberdeen sería el portero titular, protegido por una línea de cinco defensores que incluiría a Nikolay Minkov, Kristian Dimitrov, Aleks Petkov, Anton Nedyalkov y Fabian Nurnberger.

En el mediocampo búlgaro, Ilia Gruev y Bozhidar Kraev tendrían la responsabilidad de cortar los circuitos de juego españoles y generar transiciones rápidas hacia el ataque. Kiril Despodov, la principal figura ofensiva del equipo, buscaría asociarse con Georgi Milanov y otros compañeros para aprovechar cualquier desconcentración defensiva de La Roja. La estrategia pasará por defender con orden y buscar sorprender en jugadas a balón parado o contraataques veloces.

Probable formación de España: Unai Simón; Pedro Porro, Dean Huijsen, Robin Le Normand, Marc Cucurella; Martín Zubimendi, Mikel Merino; Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams; Mikel Oyarzabal.

Probable formación de Bulgaria: Dimitar Mitov; Nikolay Minkov, Kristian Dimitrov, Aleks Petkov, Anton Nedyalkov, Fabian Nurnberger; Ilia Gruev, Bozhidar Kraev; Kiril Despodov, Georgi Milanov; Lukas Petkov.

Bulgaria vs España: Ficha técnica