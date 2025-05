El inesperado palazo a José Pekerman desde Venezuela: "Lo que quiera"

En Venezuela destrozaron a Pekerman: el inesperado palazo

José Pekerman recibió una picante crítica por parte del presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Giménez. El directivo recordó el paso del DT argentino por la "Vinotinto" y más allá de los resultados positivos que obtuvo, no lo perdonó por otras cuestiones. En una entrevista reciente, el mandamás de dicho organismo habló sobre el desempeño del experimentado entrenador y lo destrozó en pocas palabras.

Si bien nunca dio detalles de los motivos por los cuales Pekerman dejó el cargo después de 10 partidos al frente del seleccionado, Giménez sí lo acusó en la nota brindada a Ruta Vinotinto. A su vez, recordó la etapa del estratega por Colombia, donde según sostuvo tuvo inconvenientes similares que llevaron a que abandone el puesto. Si bien no contó los pormenores, el dirigente aprovechó la ocasión y liquidó al entrerriano de 75 años que comandó a la Selección Argentina, que estuvo en los planes de Boca Juniors y que hoy no está en actividad.

El presidente de la Federación Venezolana de Fútbol destrozó a José Pekerman

"El fútbol venezolano se respeta. Ningún extranjero, se llame como se llame, va a venir a gobernar y hacer lo que quiera. No se imaginó que nosotros éramos capaces de poner un freno", esbozó Jorge Giménez sobre el trabajo del DT en el seleccionado. A su vez, agregó: "Salió manchado, así como venía manchado de Colombia. Nosotros sabíamos algo pero pensamos que no era así y podía ser diferente. Para mí no era la manera de trabajar y hacer las cosas, por eso pusimos un freno. La relación se rompió por completo y él no ha vuelto a dirigir en ningún lado". Por otro lado, el directivo sostuvo que fue la primera persona que se ilusionó desde el principio con el proyecto de Pekerman y lo sucedido "fue un sabor amargo para todos".

José Pekerman, apuntado por la Federación Venezolana de Fútbol

Los números de José Pekerman al frente de la Selección de Venezuela

Partidos dirigidos : 10.

: 10. Triunfos : 5.

: 5. Empates : 1.

: 1. Derrotas: 4.

La confesión de Pekerman sobre Riquelme y su posible llegada a Boca

"¿Es cierto que el año pasado te llamó Riquelme para Boca?", le preguntó a Pekerman uno de los periodistas del panel de ESPN F90. El DT contestó al respecto: "Román me habló, él sabe que yo estoy bien. Pero al final no se convino oficialmente, no se gestó algo directo, a lo mejor por los momentos que se estaban pasando... Pero siempre fue con mucho respeto. Yo sé que los momentos de Boca a veces pueden dar o no dar, y esta vez no se dio".

Pekerman había sido consultado hace unos días sobre la posibilidad que tuvo de llegar al 'Xeneize' luego de la renuncia de Jorge Almirón: "Con Román hablé en algún momento, pero nunca se terminó de hablar de manera firme como si podía haber un proyecto. Quedamos en esa relación muy buena que tenemos". También declaró que ve su futuro más cerca de dirigir selecciones que de dirigir clubes, y reveló un sondeo de Chile para ocupar el puesto de entrenador en el que actualmente está Ricardo Gareca.