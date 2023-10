El inesperado crack de Palmeiras que sueña con ganar la Libertadores con Boca: "Ojalá"

Pocas horas antes de la semifinal de vuelta en Brasil, un futbolista que se consagró campeón con Palmeiras reveló su deseo de ganar la Copa Libertadores con Boca Juniors.

Un futbolista que fue campeón con el Palmeiras expresó su deseo de ganar la Copa Libertadores con Boca Juniors y lo hizo pocas horas antes de la semifinal de vuelta del torneo continental entre el "Xeneize" y el "Verdao". Ambos clubes se preparan con todo para este cruce que definirá quién se quedará con un lugar en la gran final del próximo 4 de noviembre en Rio de Janeiro. Obviamente, nadie se esperaba las palabras del crack que, consagrado con el equipo paulista, llenó de elogios a los de la Ribera.

Se trata nada más y nada menos de Deyverson, quien hizo un gol clave para los brasileños en el duelo decisivo del torneo continental en 2021 y hoy sueña con levantar el trofeo con la camiseta "Azul y Oro". De todos modos, su presente es muy distinto al de ese momento, ya que viste los colores del Cuiabá pero espera el llamado de Juan Román Riquelme. Todo quedará en manos de la dirigencia de Boca para cumplir con el objetivo del delantero carioca.

"Si un día suena el teléfono y me dicen 'Deyverson, vení a jugar en Boca'... me gustaría porque soy de ir de frente y Boca tiene mucho de eso. Le tengo mucho cariño a la Bombonera por (Diego) Maradona y todo lo que hizo a nivel mundial. También por los jugadores que pasaron por el club como 'Carlitos' Tevez, (Edinson) Cavani, Juan Román Riquelme", sostuvo el atacante en diálogo con Olé.

Por otro lado, Deyverson contó cuál es uno de sus máximos deseos en caso de llegar al "Xeneize": "Si gano la Libertadores sería de la hostia, una locura. Imaginate ser campeón de la Copa y llegar a la Bombonera con todos los hinchas cantando". Además, se refirió a Román y una particularidad suya con un comentario que no pasó para nada desapercibido en la entrevista: "Nunca tomé mate, pero si él me invita voy sin problema. Si me regala un mate lo dejo en mi museo y no lo toco más".

El pronóstico definitivo del astrólogo de Boca para el 2023

Giorgio Armas, brujo del elenco de la Ribera, es quien habitualmente utiliza sus redes sociales para ilusionar a los fanáticos que sueñan con ver al "Xeneize" levantar el trofeo continental. Si bien no dio detalles con respecto a lo que pasará contra Palmeiras en Brasil el próximo 5 de octubre, sí dejó algo en claro con breves palabras. Luego de perder el Superclásico a manos de River Plate, Boca va por la tan ansiada séptima.

"Boca Juniors será finalista de la Copa Libertadores. Sólo les pido aguante", escribió el famoso tarotista de Boca sobre el futuro del equipo. Es que el jueves 5 de octubre desde las 21.30 de Argentina visitarán a Palmeiras luego de empatar sin goles en la Bombonera en un cruce en el que fueron superiores pero no pudieron convertir. Esta vez, están ante la gran posibilidad de meterse en la gran final que se desarrollará en el Maracaná.

Cuándo juega Boca vs. Palmeiras por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2023

La semifinal de vuelta de la Libertadores tiene fecha y lugar en Brasil. El primer cruce entre Boca Juniors y el "Verdao" se llevó a cabo el pasado jueves 28 de septiembre donde empataron 0 a 0 y el segundo tendrá lugar el 5 de octubre desde las 21.30 de Argentina. Tanto la transmisión como el streaming online que se podrá ver desde una computadora o desde cualquier dispositivo móvil mediante las aplicaciones correspondientes se confirmará en los días previos al cotejo.