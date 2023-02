El desubicado festejo de Latorre por el "error" de Dibu Martínez en el Aston Villa: "Gracias"

Diego Latorre festejó el "error" de Emiliano "Dibu" Martínez en el Aston Villa que derivó en un gol del Arsenal por la Premier League de Inglaterra.

Diego Latorre festejó el "error" de Emiliano "Dibu" Martínez en el cruce entre el Aston Villa y el Arsenal por la Premier League de Inglaterra. La jugada que terminó en el 3 a 2 de los "Gunners" en tiempo de descuento, en la que el arquero campeón del mundo no fue culpable, fue clave para la victoria de los visitantes que se alejan en la punta del torneo. Para colmo, minutos después Gabriel Martinelli marcó el 4 a 2 de contra y sentenció al elenco "Villano".

El ex jugador y actual comentarista de ESPN celebró el tanto en el que el portero argentino metió la pelota en su propia meta de manera involuntaria tras el remate del volante ítalo-brasileño Jorginho. Claro que, "Gambeta" recibió infinidad de críticas hacia su persona por la polémica publicación en su cuenta de Twitter, por lo que respondió, aclaró lo que trató de expresar y se justificó por sus dichos contra Martínez.

"Te amo Jorginho!!!! Gracias Dibu", escribió Diego Latorre en la red social del pajarito y despertó la bronca de muchos fanáticos. Para colmo, este 18 de febrero se cumplieron 2 meses de la final del Mundial de Qatar 2022 contra Francia donde el propio marplatense fue héroe con una tremenda atajada ante Kolo Muani y tapando un penal. Por supuesto, esto obligó al ex hombre de Boca Juniors y Racing a dar explicaciones.

Ante los comentarios contra él por su festejo con el "error" de Martínez, "Gambeta" no tardó en contar cuál fue la razón por la cual apuntó contra su compatriota: "Esta cuenta evalúa al jugador de fútbol y sus derivados dentro de la cancha, sin demagogia y con respeto. No me interesa su nacionalidad, religión, condición sexual y otros aspectos que conforman su humanidad. Si no lleno las expectativas lo lamento. No cambiaré".

Dibu Martínez, finalista del Premio The Best por la FIFA: contra quiénes compite

Emiliano "Dibu" Martínez quedó como uno de los tres finalistas para el Premio The Best de la FIFA, que distinguirá al mejor arquero del mundo a lo largo de 2022. El evento se llevará a cabo el lunes 27 de febrero de 2023 en la sede que la máxima entidad de este deporte a nivel global tiene en Zurich, Suiza. El guardavalla campeón con la Selección Argentina en Qatar se perfila para ser el primero en su puesto en la historia albiceleste en recibir un trofeo de esta magnitud.

El argentino competirá contra dos grandes porteros: Thibaut Courtois, quien tuvo un gran rendimiento en la consagración del Real Madrid en la Champions League, en La Liga y en otros títulos, pero no le fue bien en la Copa del Mundo con Bélgica y se despidió en fase de grupos. Bono, quien se desempeña en el Seleccionado de Marruecos. El hombre del Sevilla fue una de las revelaciones de Qatar 2022 y es clave en el conjunto "Andaluz".