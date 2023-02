Las insólitas críticas de las víctimas de Dibu Martínez en el Mundial por un "error" en el Aston Villa

Emiliano "Dibu" Martínez recibió numerosas críticas por un "error" en el partido del Aston Villa que terminó en gol del Arsenal por la Premier League de Inglaterra.

Emiliano "Dibu" Martínez fue el principal apuntado por las críticas por una jugada que terminó en gol del Arsenal contra el Aston Villa en la Premier League. Si bien no fue responsable, el día que se cumplen dos meses de la consagración en el Mundial de Qatar 2022, muchos de los que se molestaron con él y la Selección aprovecharon la ocasión para liquidarlo. Claro que, esta situación poco fortuita no le saca la Copa, el Guante de Oro ni tampoco la posibilidad de ganar el premio The Best.

El elenco inglés en el que se desempeña el marplatense se puso en ventaja en dos ocasiones durante el cruce ante los "Gunners", pero estos no sólo que lo empataron, sino que lo dieron vuelta en el final. Tras un remate de media distancia de Jorginho en el minuto 93, la pelota pegó en el palo y luego rebotó en la espalda del arquero para meterse en el arco y sentenciar el 3 a 2. Para colmo, sobre el cierre, el portero argentino fue a cabecear para buscar el empate y Gabriel Martinelli convirtió el 4 a 2 final. Como no podía ser de otra manera, muchos se burlaron del campeón del mundo.

Principalmente mexicanos, chilenos y españoles -anti Messi- aparecieron en las redes después del 18 de diciembre para cargar al hombre que fue héroe en la final contra Francia. La tremenda atajada ante Kolo Muani en el último minuto de descuento, el penal contra Kingsley Coman y los dos que contuvo contra Países Bajos en cuartos fueron algunas de las demostraciones de su potencial. Claro que, a esto, también le sumó sus bailes y festejos característicos.

Los dos goles que "Dibu" Martínez recibió en el final significaron la victoria del Arsenal, con la que se aseguró la punta del campeonato unos días más sacándole 3 puntos de diferencia al Manchester City de Pep Guardiola. Además, fue de manera agónica y ante un rival que le hizo frente durante todo el cotejo. Al margen de esto, se llevaron las tres unidades a falta de 14 fechas para el final y están cada vez más cerca del objetivo.

Las insólitas críticas a Emiliano "Dibu" Martínez

El gran gesto solidario de Dibu Martínez

Emiliano "Dibu" Martínez tuvo un gran gesto solidario con el Hospital Garrahan que sorprendió en las redes sociales y se volvió viral. El arquero de la Selección Argentina campeona del mundo en Qatar 2022 dio el ejemplo con una actitud que rápidamente llamó la atención luego de haberse hecho oficial.

El marplatense de 30 años subastará los guantes que utilizó a lo largo de la Copa del Mundo, en la que fue elegido el mejor del torneo en su puesto, por lo que se llevó el premio del Guante de Oro otorgado por la FIFA. El jugador grabó un breve video para anunciar lo que se hará en breve para el beneficio de una de las clínicas más reconocidas del país y de la Ciudad de Buenos Aires.