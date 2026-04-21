San Lorenzo atento: se profundiza el mal momento de Neymar, que fue silbado en Santos

Neymar fue abucheado por los hinchas por un gesto que después tuvo que explicar.

El presente de Neymar en Santos de Brasil está lejos de ser lo que había imaginado en su regreso y mucho más cuando los propios hinchas son los que deciden silbarlo para marcarle que no está rindiendo de la mejor manera. En la última presentación, el jugador hizo un gesto que le valió miles de críticas en los comentarios de su cuenta de Instagram. Al punto que tuvo que salir a dar explicaciones y pedir que disminuya un poco el nivel de fastidio por la falta de resultados deportivos.

Si se observa la tabla de posiciones, es posible apreciar que Corinthians, Mirassol, Remo y Chapecoense se encuentran ubicados en puesto de descenso a la segunda categoría. Mientras que el Peixe está por encima del Timao con una diferencia mínima de una unidad. Si bien todavía quedan más de 20 fechas para que la temporada llegue a su fin, los hinchas entienden que es el momento adecuado para comenzar a exigir porque después podría alcanzarse un punto irreversible.

Es por ello que, después de la derrota frente a Fluminense en condición de local, despertó que los enojos se traduzcan en varios insultos, reclamos con cierta vehemencia y hasta silbidos. El gran apuntado fue Neymar, que generó la bronca de los presentes por un gesto similar al de no estar escuchando lo que bajaba desde las tribunas. Algo que demandó de cierta custodia cuando se estaba retirando al vestuario.

No obstante, el paso de las horas generó que el astro tenga que usar sus redes sociales para dejar un claro mensaje que permitiera disminuir el enojo y las críticas que le llegaban. "¡Llegó el día en que tengo que explicar una rascada DE OREJA! Gente, sinceramente, ustedes están yendo demasiado lejos y sobrepasando los límites… ¡Es demasiado triste tener que convivir con esto! No hay ser humano que aguante", expresó.

No es la primera vez que Neymar tiene una reflexión de este tipo porque hace un tiempo hizo un comentario similar en donde apunta cómo es vivir con cierto grado elevado de trascendencia social y que sean muchos los que esperan que se destaque dentro de un campo de juego. “¿Por qué no puedo hacer cosas normales? Sea cual sea tu profesión, cuando tienes un descansito, ¿qué haces? ¿Vuelves a trabajar en tu día libre? Porque no te van a pagar, tu jefe no te va a pagar extra, ¿pero tú vas? No vas. Mira, si publico esta foto, la gente va a decir: 'Neymar se cree que está de vacaciones'. Me entristece ver que hay gente a la que no le caigo bien”, afirmó.

Además del mal momento deportivo que vive en el Brasileirao, Santos no comenzó de la mejor manera en la Copa Sudamericana. Esto es producto de que se encuentra último en la Zona D tras perder contra Deportivo Cuenca de Ecuador y empatar contra Recoleta de Venezuela. En la tercera fecha, se va a medir con San Lorenzo, que es el líder con cuatro unidades. Chocarán el martes 28 de abril a las 19 horas de Argentina en el Nuevo Gasómetro. Un resultado adverso más y la clasificación podría llegar a complicarse de sobra.

¿Qué dijo Ancelotti sobre Neymar y la chance de ir al Mundial?

Por otro lado, los medios de Brasil exponen que Carlo Ancelotti tendría definidos 24 de 26 nombres que puede anotar en la nómina exigida para participar en el próximo mundial. Lo particular es que Neymar todavía no fue confirmado y forma parte de un selecto grupo de cuatro nombres que luchan por los últimos dos lugares que están sin reservar.

“Neymar es capaz de volver a estar al 100%. Ya lo he dicho repetidas veces, y es muy claro: convocaré a los jugadores que estén aptos. Después de la lesión en la rodilla, Neymar tuvo una gran recuperación; está marcando goles. Necesita seguir en esa dirección y mejorar su condición física. Está en el camino correcto”, expresó el experimentado entrenador en charla con L’Equipe de Francia.