Hasta cuándo tiene contrato Neymar en Santos: el futuro del crack y rumores del mercado de pases

Neymar celebrando un gol en el Santos.

Neymar es una de las grandes figuras que tuvo Brasil en los últimos 15 años. Para muchos, el último representante del "jogo bonito" que tanto caracterizó a varias generaciones de brasileños y conecta talento y alegría para jugar. Sin embargo, las últimas temporadas de Ney no fueron sencillas, frente a una seguidilla de lesiones, lo que lo llevó a querer volver al Santos que lo vio nacer.

Pero el año del brasileño en el conjunto paulista no fue el ideal. No logró tener la continuidad deseada por varias lesiones y con su equipo pelea por mantener la categoría. Esto hizo que no pudiera volver aún a vestir la camiseta de la Selección de Brasil. Fue el propio Carlo Ancelotti quien dijo que si no lo ve al "100 por ciento", no lo llamará. Y a eso se le suma que aún es un misterio cuál será su futuro.

Cuándo finaliza el contrato de Neymar en Santos

El contrato de Neymar con el Santos finaliza en diciembre de 2025.

Qué se sabe del futuro de Neymar

Uno de los clubes que tomó fuerza en los últimos años ante las dudas de Neymar es Boca Juniors, a partir del gran vínculo que lo une a Leandro Paredes. Uno de los motivos es la delicada situación deportiva que vive la institución, apremiada por la lucha por el descenso. Y el futbolista entiende que perder la categoría y disputar la Serie B de Brasil le quita cualquier tipo de chance de jugar el próximo mundial con la selección, que sería el último de su carrera.

Neymar sueña con volver a la Selección de Brasil.

Sin embargo, a principios de noviembre, el presidente del Santos, Marcelo Texeira, se mostró optimista con una renovación. "Si llegamos a un punto en común, su continuidad va a estar confirmada. Siempre y cuando que Santos y Neymar, quienes tenemos un entendimiento y confianza fuertes y positivos, encontremos un punto en común. Yo creo que vamos a resolver esta situación en el momento adecuado", resaltó.

Títulos de Neymar como futbolista

FC Barcelona:

UEFA Champions League (2014/2015)

Mundial de Clubes (2015)

Copa del Rey (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017)

Supercopa de España (2013)

La Liga (2014/2015, 2015/2016)

PSG:

Ligue 1 (2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023)

Copa de Francia (2017/2018, 2019/2020, 2020/2021)

Copa de la Liga de Francia (2017/2018, 2019/2020)

Supercopa de Francia (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023)

Santos:

Copa Libertadores (2011)

Copa do Brasil (2010)

Recopa Sudamericana (2012)

Al-Hilal: