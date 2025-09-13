Neymar podrá acceder a la selección de Brasil para el Mundial si está en plena forma, dice Ancelotti

Neymar, del Santos, reacciona tras el partido contra Fluminense por el Campeonato Brasileño de fútbol

El director técnico de la selección de fútbol de Brasil, Carlo Ancelotti, dijo que la condición física de Neymar será crucial para su inclusión en el equipo nacional para la Copa del Mundo del próximo año, tras la omisión del delantero de 33 años en los recientes partidos de las clasificatorias.

Ancelotti dejó a Neymar fuera de su lista de 23 jugadores para los partidos de la clasificatoria para el Mundial contra Chile y Bolivia, alegando una pequeña lesión muscular en la pierna. Sin embargo, Neymar dijo posteriormente que su exclusión se debía a razones técnicas.

El exjugador del Barcelona y del París Saint Germain no viste la camiseta amarilla desde octubre de 2023, cuando sufrió graves lesiones en los ligamentos de la rodilla que han dificultado sus intentos de regreso.

"No vamos a observar cómo juega Neymar, obviamente. Todo el mundo conoce su talento", dijo Ancelotti a ESPN Brasil el viernes.

"En el fútbol moderno, para aprovechar su talento, el jugador tiene que estar en buenas condiciones físicas. Si está en su mejor condición física, no tendrá problemas para estar en la selección".

"Todo el mundo quiere a Neymar en la selección en buenas condiciones físicas. Hablé con él y le dije: 'Tienes tiempo para prepararte de la mejor manera para estar allí y ayudar al equipo a intentar hacerlo lo mejor posible en el Mundial'".

Neymar ha mostrado destellos de brillantez desde que regresó al club de su infancia, el Santos, procedente del Al-Hilal saudí.

Sin embargo, sus dificultades quedaron al descubierto el mes pasado, cuando abandonó el terreno de juego entre lágrimas tras la aplastante derrota del Santos por 6-0 ante el Vasco da Gama.

Ancelotti dijo que ve a Neymar jugando en el centro, ya sea como centrocampista ofensivo o delantero.

"Hablé con él (...) Todo está claro, la idea sigue siendo la misma", dijo Ancelotti.

"No puede jugar por fuera porque el fútbol moderno necesita delanteros que tengan calidad física, es muy importante. Puede jugar como centrocampista ofensivo sin problemas".

Brasil, que ya clasificó al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos, volverá a la acción frente a Corea del Sur en un partido amistoso que se disputará en Seúl el 10 de octubre.

Con información de Reuters