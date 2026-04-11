Ver Boca vs. Independiente en vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Giménez y Valdez en el último Boca vs Independinte en 2026.

Boca recibe a Independiente este sábado a las 19:30 por la fecha 14 del torneo Apertura. Un partido en el que el Xeneize intentará salir ileso de cara al superclásico ante River y el partido por Libertadores contra Barcelona de Guayaquil, mientras que el Rojo busca aprovechar el envión anímico que significó la victoria en el clásico de Avellaneda ante Racing y comenzar a encontrar algo de regularidad en un campeonato en el que aún está en deuda.

El conjunto de Claudio Úbeda llega en uno de sus mejores momentos desde que inició su ciclo, con dos victorias al hilo en el campeonato local (ante Instituto y Talleres de Córdoba), mientras que debutó con triunfo en la fase de grupos de la Copa Libertadores con un sólido debut ante la Universidad Católica de Chile. Por el lado de los dirigidos por Gustavo Quinteros, la campaña de visitante es muy floja (solo ganó ante Platense) y necesita mostrar una mejor cara futbolística si quiere meterse en los playoff.

Por dónde ver Boca vs. Independiente

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Boca e Independiente del sábado a las 19:30 será transmitido por TNT Sports.

Úbeda rota para cuidar soldados

El entrenador Xeneize busca cuidar algunos jugadores que llegan cargados en lo físico con vistas al segundo partido de copa y el superclásico ante River. Miguel Merentiel terminó con un dolor en el pubis ante Católica y es candidato a descansar. Lo mismo Marcelo Weigandt, quien salió con un dolor en la rodilla. Milton Delgado, Tomás Aranda y Adam Bareiro, que tuvieron dos titularidades al hilo y con muchos minutos, son otros nombres que podrían entrar en la rotación. En lugar de estos nombres aparecen Ander Herrera y el posible regreso de Tomás Belmonte y Milton Giménez sea titular.

Quinteros piensa en cómo reemplazar a Montiel

Santiago Montiel sufrió un nuevo desgarro y no podrá ser de la partida por tres semanas en Independiente. Una baja sensible para Gustavo Quinteros, que tiene en el ex Argentinos Juniors su principal arma en ofensiva. Aparece en el horizonte como reemplazante el chileno Maximiliano Gutiérrez, quien no tuvo hasta el momento minutos como titular y compite por un lugar con Facundo Valdez, teniendo en cuenta que Matías Abaldo vuelve tras su fecha de suspensión e Ignacio Pussetto aún no está al 100%.