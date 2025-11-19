Los murales vandalizados contra Claudio "Chiqui" Tapia

Claudio "Chiqui" Tapia fue el principal apuntado en distintos murales de la Selección Argentina que hacen referencia al Mundial de Qatar conseguido en el 2022. Luego de algunas polémicas en el Ascenso y en la Primera división del fútbol argentino, aparecieron vandalizados con distintas frases para el presidente de la AFA sobre imágenes icónicas. Por ejemplo, la atajada de Emiliano "Dibu" Martínez contra Randal Kolo Muani en el cierre del alargue de la final en Lusail en tiempo de descuento y la de Lionel Messi con el máximo trofeo.

Por supuesto, las fotos no tardaron en trascender en las redes sociales, como tampoco las palabras que utilizaron contra el mandamás de la casa madre de dicho deporte en nuestro país, pero también contra el tesorero Pablo Toviggino. Desde ataques hacia su persona como también a lo sucedido hace casi tres años en la Copa del Mundo, se viralizaron rápidamente y no pasaron para inadvertidos. En algunos se percibe el enojo por parte de los hinchas de Morón, uno de los equipos eliminados en las semifinales del Reducido de la Primera Nacional, que se vio perjudicado en la semana previa al cruce de vuelta contra Deportivo Madryn de Chubut.

El escándalo con los arbitrajes también involucra a Barracas Central, club al que presidió "Chiqui" Tapia antes de ser el mandamás de la AFA. El juez principal Andrés Gariano le cobró dos penales inexistentes frente a Huracán en la última fecha de la etapa regular del Torneo Clausura 2025, por lo que el "Guapo" pudo llegar al empate. Gracias a ese punto, no solamente consiguió el pase a los playoffs sino que además quedó con chances de clasificar a la Copa Sudamericana 2026, si es que si libera un cupo más en la tabla anual. Para ello, Lanús deberá ganar la final de la vigente Sudamericana o deberá coronarse en el Clausura uno de los conjuntos que terminó por encima del "Camionero" en la clasificación general.

Lo ocurrido en el Ascenso y en la Primera, fundamentalmente con Barracas y Riestra, generaron un combo explosivo que ya hartó a muchos hinchas del fútbol argentino. "Chiqui Mafia" y "Chiqui Tapia corrupto" fueron apenas algunos de los mensajes que escribieron en las paredes.

Las fotos de los murales vandalizados contra "Chiqui" Tapia, la AFA y la Selección Argentina

Los murales vandalizados contra Claudio "Chiqui" Tapia

La polémica con Morón en el Reducido de la Primera Nacional

Antes del duelo de vuelta de la semfinal del Reducido contra Deportivo Madryn, el "Gallo" se vio sumamente perjudicado por la sanción a su DT, Walter Otta. Después de la victoria por 1 a 0 como local en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, el equipo tuvo que viajar a Chubut para disputar el segundo cruce donde perdió por el mismo resultado, el cual clasificó al dueño de casa por ventaja deportiva. Claro que, lo que más llamó la atención fue la razón por la cual el entrenador no pudo ocupar su cargo.

El Tribunal de Ética de la AFA sancionó al técnico por 30 días por "presuntas manifestaciones públicas" contra Claudio "Chiqui" Tapia y el tesorero Pablo Toviggino. Las mencionadas declaraciones fueron desmentidas por el club pero la penalización se mantuvo y días más tarde el conjunto del oeste se despidió del sueño del ascenso. Para colmo, en el final del cotejo hubo un fuerte cruce entre los planteles que terminó en una feroz pelea en el verde césped.

La polémica con Deportivo Madryn en cuartos de final del Reducido

El equipo chubutense también fue partícipe de otro escándalo en otra instancia del mini torneo para definir el segundo ascenso a la Liga Profesional. Fue contra Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el cruce de ida cuando el árbitro Lucas Comesaña denunció supuestas amenazas durante el entretiempo. Esto obligó a la suspensión del encuentro y días después se resolvió el resultado a favor de 3 a 0 para Deportivo Madryn por este suceso de cara a la vuelta -el "Lobo' ganaba 1 a 0-.

Sin embargo, en las últimas horas la Justicia falló a favor del equipo jujeño desestimando dicha denuncia por falta de pruebas. El fiscal Diego Funes, de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, resolvió dicha acción de acuerdo al informe en el que se culpaba a Leandro Mayer, exdirigente de Gimnasia como principal responsable de lo sucedido en la cancha. Ahora, el elenco chubutense se jugará su boleto a la máxima categoría contra Estudiantes de Río Cuarto de Córdoba que dejó en el camino a Estudiantes (Caseros).