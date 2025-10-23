Un jugador del fútbol argentino suspendido por doping: sorpresa de última hora

Un jugador del fútbol argentino fue suspendido por doping positivo.

La Conmebol suspendió a un futbolista de Defensa y Justicia por doping positivo en las últimas horas, después de la sanción impuesta a principios de octubre. Se trata de Juan Bautista Miritello, quien fue parte del "Halcón" de Florencio Varela en un partido contra Universidad Católica de Chile en mayo pasado por la Copa Sudamericana 2025, y meses más tarde es protagonista de este escándalo. Por supuesto, la noticia no tardó en impactar en el fútbol argentino.

La propia AFA publicó su boletín oficial en el que confirmaron la medida por la que suspendieron al atacante por un mes. Claro que la misma está a sólo una semana de cumplirse por lo que podrá volver próximamente a las canchas. De ello, es probable que forme parte del equipo para el cierre del Torneo Clausura en el que están en la cuarta posición de la Zona A. De esta manera, tiene la chance de seguir en carrera en el campeonato ya que hoy clasificarían a los playoffs.

La Conmebol suspendió a Juan Bautista Miritello de Defensa y Justicia

Los puntos del reglamento de la entidad hacen referencia a la presencia de sustancias prohibidas o de sus metabolitos o marcadores en la muestra de un jugador o el uso o intento de uso de sustancias o métodos prohibidos. Según el artículo 30 del mismo asegura que: "Durante el periodo de suspensión, incluida la suspensió provisional, un jugador u otra persona no podrá participar, en calidad alguha, en partidos o actividades organizados y autorizados por la Conmebol, FIFA o Asociaciones Miembro, ni en competencias nacionales o internacionales, o en actividades deportivas de élite o a nivel nacional financiadas por una entidad gubernamental". Cabe destacar que, en 2023, recibió una sanción que lo tuvo por 3 meses afuera de las canchas por ser culpable de la infracción de los artículos 6 y 7 del Reglamento Antidopaje de la Conmebol. En esta ocasión, también se lo encontró responsable y estará sin jugar.

Igualmente, todo indica que por la sanción que recibió estaría disponible para enfrentar a Huracán el fin de semana del domingo 2 de noviembre por el duelo correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura. Este duelo tendrá lugar en Florencio Varela donde el dueño de casa intentará sellar su clasificación a la próxima ronda del campeonato. Por supuesto, con la suspensión cumplida Miritello volvería a ser titular.

Los números de Juan Bautista Miritello en su carrera

Clubes : Defensa y Justicia, Flandria, Real Pilar, Talleres de Remedios de Escalada, San Martín de Tucumán y Asteras Tripolis de Grecia.

: Defensa y Justicia, Flandria, Real Pilar, Talleres de Remedios de Escalada, San Martín de Tucumán y Asteras Tripolis de Grecia. Partidos jugados : 171.

: 171. Goles : 56.

: 56. Asistencias: 9.

El fixture de Defensa y Justicia en el Torneo Clausura

Fecha 14 - Defensa y Justicia vs. Huracán - fin de semana del domingo 2 de noviembre con horario a definir.

vs. Huracán - fin de semana del domingo 2 de noviembre con horario a definir. Fecha 15 - Racing vs. Defensa y Justicia - fin de semana del domingo 9 de noviembre con horario a definir.

- fin de semana del domingo 9 de noviembre con horario a definir. Fecha 16 - Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia de Mendoza - - fin de semana del domingo 16 de noviembre con horario a definir.

