Video: el descargo del plantel de Independiente tras la descalificación de la Copa Sudamericana por Conmebol

El fuerte comunicado de los jugadores de Independiente tras el fallo de Conmebol.

Pocos días después de que se comunicara de manera oficial la dura sanción de la Conmebol a Independiente tras los incidentes ocurridos frente a Universidad de Chile en la Copa Sudamericana, los jugadores del 'Rojo' realizaron un descargo en redes sociales. Liderados por Rodrigo Rey, Federico Mancuello e Iván Marcone, tres referentes del plantel, los dirigidos por Julio Vaccari calificaron al fallo como "injusto" y pidieron solidaridad al resto de clubes del fútbol argentino. "Acá perdió el fútbol", sentenciaron.

En un video difundido a través de las cuentas de Instagram del arquero y los dos volantes del conjunto de Avellaneda que contó con la presencia de todos los futbolistas del primer equipo, el capitán comenzó leyendo el mensaje en el que relató cómo vivieron los días posteriores a la descalificación del certamen continental. "Estamos atravesando, al igual que nuestros hinchas, el mismo sentimiento de dolor e injusticia. En medio de la tristeza y de la impotencia, no es fácil expresarnos, así como tampoco es fácil poner en palabras todo lo que nos tocó vivir en el transcurso de estos días y lo que sentimos con la resolución final", expresó. El pasado jueves por la noche, el organismo que rige el fútbol sudamericano difundió los detalles de las sanciones, las cuales incluyen grandes multas económicas e inhabilitación de público durante 14 partidos.

Luego fue el turno de Marcone, quien denunció el nulo accionar de las autoridades mientras se produjeron los disturbios en las tribunas del Estadio Libertadores de América: "Nosotros mismos dentro de la cancha y durante largo rato insistimos a las autoridades del partido para que lo suspendieran y tomaran acción porque todo se estaba descontrolando, pero no tuvimos respuesta ni hubo accionar hacia ese pedido". Por su parte, Mancuello pidió que la Conmebol no beneficie con la clasificación al cuadro chileno y, además, solicitó el apoyo del resto de los clubes de Argentina: "Es por eso que queremos pedir a los clubes argentinos y sus jugadores el apoyo que algún día podrán necesitar. Este precedente nos guía a un lugar oscuro. Acá perdió el fútbol".

Como conclusión, Rey tomó nuevamente la palabra y realizó un pedido a los hinchas de Independiente de cara a los próximos días: "Este club es nuestra casa y la tenemos que cuidar entre todos. Ahora, en este momento tan delicado, más que nunca tenemos que dejar las diferencias de lado y empujar para adelante, enfocarnos en los objetivos que tenemos todavía por cumplir".

El fuerte comunicado de Independiente contra Conmebol

Este viernes, Independiente emitió otro descargo institucional en el que critica la determinación de Conmebol y le pide al órgano “que se restituyan en forma inmediata todos los elementos entregados por Independiente al Museo...”. En el mismo sentido, se lee en el comunicado firmado por el presidente Néstor Grindetti: “No admitimos que se exhiban en un ámbito que contradice los valores que los hicieron posibles”.

Además, la dirigencia expone en el mensaje que “la decisión de la Conmebol sienta un precedente nefasto” y agrega: “Un equipo que estaba en ventaja en la serie, pero que enfrentaba la posibilidad concreta de ser superado en cancha, recurre a la violencia más brutal contra hinchas rivales, logra la cancelación del partido y recibe como “premio” la clasificación desde un escritorio. En otras palabras, la violencia se transforma en un atajo para evitar competir deportivamente hasta el final“.

El durísimo comunicado de Independiente en respuesta a la sanción de la Conmebol.

La sanción de Conmebol a Independiente

Además de ser descalificado de la Sudamericana, Conmebol sancionó a Independiente con siete partidos a puertas cerradas en condición de local, la prohibición de llevar público en sus próximas siete presentaciones como visitante y tendrá que pagar una multa de 250.000 dólares. Por su parte, Universidad de Chile abonará una suma levemente mayor de 270.000 dólares y sufrirá las mismas represalias en cuanto al público, aunque seguirá en carrera en la competición.

La expulsión de 25 barras bravas no logró alivianar la sanción impuesta por Conmebol; a pesar de la "buena voluntad" demostrada por Independiente para identificar a los responsables por las agresiones, el ente tomó la decisión más contundente con la descalificación de la Sudamericana. El principal motivo detrás de este fallo (que no termina de explicar la continuidad del equipo chileno) es que era el local el que no logró garantizar el correcto funcionamiento del operativo de seguridad.