La Conmebol sancionó a un jugador de Defensa y Justicia por doping

La Conmebol tomó una drástica decisión con un futbolista de Defensa y Justicia que dio positivo en un control antidoping. La entidad que rige el fútbol sudamericano comunicó la determinación por parte de sus autoridades para con Juan Bautista Miritello, delantero del conjunto de Florencio Varela. Por supuesto, la noticia no tardó en causar repercusión en el fútbol argentino y la propia AFA también expuso un escrito en su Boletín Oficial.

La sanción consta de una suspensión provisional que le impedirá al jugador jugar lo que resta del Torneo Clausura de nuestro país. La Unidad Disciplinaria de la Confederación Sudamericana detectó un "resultado analítico adverso" en un encuentro disputado el pasado mes de mayo contra Universidad Católica de Chile por la Copa Sudamericana 2025. Para colmo, no es la primera vez que el atacante se encuentra en esta situación compleja que también derivó en una grave penalización.

Miritello, suspendido provisionalmente por la Conmebol por doping positivo

La AFA comunicó la noticia y dio a conocer que Miritello no podrá participar en el certamen actual, aunque todavía se desconoce por cuánto tiempo estará inactivo. Cabe destacar que, en 2023, recibió una sanción que lo tuvo por 3 meses afuera de las canchas por ser culpable de la infracción de los artículos 6 y 7 del Reglamento Antidopaje de la Conmebol. En esta ocasión, también se lo encontró responsable y por ahora estará sin jugar.

Juan Bautista Miritello, el jugador de Defensa y Justicia suspendido por la Conmebol

Los puntos del reglamento de la entidad hacen referencia a la presencia de sustancias prohibidas o de sus metabolitos o marcadores en la muestra de un jugador o el uso o intento de uso de sustancias o métodos prohibidos. Según el artículo 30 del mismo asegura que: "Durante el periodo de suspensión, incluida la suspensió provisional, un jugador u otra persona no podrá participar, en calidad alguha, en partidos o actividades organizados y autorizados por la Conmebol, FIFA o Asociaciones Miembro, ni en competencias nacionales o internacionales, o en actividades deportivas de élite o a nivel nacional financiadas por una entidad gubernamental".

Los números de Juan Bautista Miritello en su carrera

Clubes : Defensa y Justicia, Flandria, Real Pilar, Talleres de Remedios de Escalada, San Martín de Tucumán y Asteras Tripolis de Grecia.

: Defensa y Justicia, Flandria, Real Pilar, Talleres de Remedios de Escalada, San Martín de Tucumán y Asteras Tripolis de Grecia. Partidos jugados : 171.

: 171. Goles: 56.

¿Por qué Independiente tuvo una audiencia en la Conmebol?

Independiente y Universidad de Chile participaron de una audiencia en la que cada una de las partes leyó sus alegatos. La parte del conjunto argentino expuso que fue perjudicado por la CONMEBOL, además de que la eliminación no solo generó un daño deportivo sino uno económico. Por ende, los abogados Maximiliano Walker y Ariel Reck manifestaron que pretenden un resarcimiento.

El dinero que se solicita deberá ser abonado por el organismo que resolvió eliminar al "Rojo" de la competición y al conjunto chileno para que se haga cargo de los daños que sus hinchas generaron en diversas partes del estadio. Algo de lo cual existe una gran cantidad de material audiovisual de cómo se fueron rompiendo instalaciones de los baños y hasta los peldaños de las escaleras de acceso a la tribuna.