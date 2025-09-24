Otra vez en Brasil: represión de la policía a los hinchas de Lanús en el partido ante Fluminense

Una vez más los hinchas de los clubes argentinos o visitantes que viajan a Brasil volvieron a tener problemas con la policía. En medio del partido entre Fluminense y Lanús, la policía brasileña reprimió con palos, golpes y lases lacrimógenos a los hinchas del conjunto Granate que llegaron al Maracaná para alentar al club ante el Fluminense por la Copa Sudamericana.

La situación se dio antes del arranque del segundo tiempo y, en las imágenes, se puede ver como la policía empezó a golpear a los hinchas de Lanús. En este punto, también los jugadores del conjunto Granate fueron hasa el codo viendo la situación del ataque de la policía.