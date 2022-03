Sufre River: Nicolás de la Cruz, uno de los apuntados a dejar el equipo en junio

Marcelo Gallardo sufriría otra baja importante en junio. En principio se iría a Europa junto con Julián Álvarez.

Marcelo Gallardo en sus ochos años en River Plate está acostumbrado a ver como clubes de Europa se llevan a su figuras en medio de competiciones importantes. Ahora en 2022 River tendrá que despedirse de Julián Álvarez, ya que el delantero emigrará al Manchester City en junio una vez que finalice la fase de grupos de la Copa Libertadores; pero al parecer no se iría solo: también puede irse Nicolás De la Cruz

La noticia sobre el jugador uruguayo salió a través de una información del periodista Sebastián Srur. Nicolás De La Cruz tendría todo arreglado para continuar su carrera en Europa a partir de junio. De darse esta situación, River perdería una pieza clave y en una etapa del año crucial, donde se estaría jugando la definición del torneo domestico y la fase de grupos de la Copa Libertadores estará en su momento culmine.

De La Cruz, a un pasó de Europa

En el pasado el jugador uruguayo de 21 años fue vinculado con clubes de Portugal e Inglaterra, pero ha elegido seguir vistiendo la camiseta de la banda y así mismo lo comentó en una entrevista con el medio ESPN en 2021: “Mi representante lo tiene claro y no me hace saber nada. Cada vez que termina el semestre se analiza qué es lo que puede llegar a pasar, pero ahora estoy enfocado en la doble fecha de Eliminatorias y en meterme en la Copa América. No te voy a negar que me seduce la idea de ir a Europa, pero estoy bien en River”.

Hoy en día, un año después, De La Cruz está en la edad justa (24 años) y cuenta con unas características ideales para desempeñarse en el futbol europeo, además cuenta con una experiencia no muy común en jugador de edad, tiene 138 partidos en su espalda vistiendo la camiseta de River y también ha ganado 8 títulos bajo el mandato de Gallardo y en varios de ellos fue un jugador clave. Sin dudas, de darse este traspaso, sería un golpe durísimo para Marcelo Gallardo, para la planificación y armado del equipo en el segundo semestre.

El picante deseo del Burrito Ortega para Boca de cara al Superclásico: "Que no juegue"

El Superclásico del fútbol argentino ya se palpita en los canales televisivos. En esta oportunidad, Ariel "Burrito" Ortega para hablar del encuentro del próximo domingo a las 19:00 en el Estadio Monumental. El exjugador de River Plate, referente en su época e histórico del club, dejó un muy picante deseo de cara al partido con el que disparó contra los jugadores de Boca Juniors.

Entre sus declaraciones en TyC Sports lo entrevistaron y elogió a varios futbolistas del "Millonario" y a Marcelo Gallardo por su labor a lo largo de los últimos años. También contó lo que siente con los reconocimientos de los hinchas hacia él por lo logrado en la institución de Núñez desde su debut en adelante. Por otro lado, cuestionó a los que criticaron y silbaron a Lionel Messi luego de la eliminación de la UEFA Champions League a manos del Real Madrid en octavos de final.