El día que Gerardo Rozín elogió a Lionel Messi: "Mi admiración"

El gran elogio que Gerardo Rozín le dedicó a Lionel Messi una vez culminado el Mundial de Brasil 2014 y la final perdida con Alemania.

Gerardo Rozín falleció este viernes 11 de marzo a causa de una enfermedad irreversible. El histórico conductor y productor demostró en varias oportunidades su fanatismo por Rosario Central y el fútbol en general. Más allá de que era hincha del "Canalla" hubo algo que no pudo evitar y fue elogiar al mejor del mundo, Lionel Messi. Luego de un momento especial en la carrera del astro argentino, le dedicó unas palabras de aliento a través de sus redes sociales.

Rozín nació el 18 de junio de 1970 en el Hospital Británico de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Se interesó en el periodismo desde chico, según contó, cuando a los 12 años hizo junto a un amigo el primer listado de desaparecidos en el colegio. Alternó en medios gráficos, de radio y de televisión; estuvo activo desde 1999 hasta el día de su muerte. Tenía dos hijos: Elena de 7 y Pedro de 18.

Si bien la "Pulga" surgió de Newell's, histórico rival del mencionado club, Rozín no se guardó su opinión acerca del 10 de la Selección Argentina. "Queridos; soy hincha de Central pero eso no tiene nada que ver con mi admiración al mejor del mundo: Messi", escribió dos días después de la final del Mundial de Brasil 2014 perdida ante Alemania por 1 a 0, en la que la "Albiceleste" estuvo muy cerca de la gloria.

En aquella ocasión, Messi realizó un gran torneo pero no convirtió en el duelo decisivo y fue muy cuestionado. De hecho, la FIFA no lo eligió dentro del once ideal de dicho campeonato, injustamente. Tuvo una excelente participación en la fase de grupos convirtiendo goles ante los tres rivales y fue uno de los mejores en los mano a mano. La "Pulga" asistió a Ángel Di María contra Suiza en octavos y armó la jugada del gol de Higuaín ante Bélgica para avanzar a semifinales.

La emocionante despedida de Rosario Central a Rozín

En todas las redes sociales de la institución rosarina publicaron una foto suya con la camiseta junto al escudo, su nombre y las fechas de su nacimiento y muerte. "Desde el Club Atlético Rosario Central lamentamos profundamente el fallecimiento de Gerardo Rozín, un Guerrero de corazón, que siempre supo representarnos de la mejor manera. Enviamos nuestras condolencias y fuerzas a sus familiares y amigos", escribieron.

La publicación superó los 30.000 likes y los 900 comentarios en Instagram. Los miles de fanáticos del "Canalla" dijeron presente y le dejaron sus respectivas condolencias. La triste noticia no sólo golpeó al mundo televisivo de nuestro país, sino también al deporte. De hecho, en su última aparición en la televisión, el histórico conductor rosarino de Telefe, despidió el año de su programa, "Morfi, La Peña", con un telón con los colores del "Canalla".