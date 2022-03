La emocionante despedida de Rosario Central a Rozín: "Guerrero de corazón"

Rosario Central le dedicó un mensaje especial a Gerardo Rozín, quien era hincha del club, por su fallecimiento.

Gerardo Rozín, falleció en la noche de este viernes a los 51 años tras luchar contra una irreversible enfermedad. Rosario Central, club del cual era hincha fanático, le dedicó un mensaje especial en sus redes sociales minutos después de conocerse la triste noticia. De hecho, en su última aparición en la televisión, el histórico conductor rosarino de Telefe, despidió el año de su programa, "Morfi, La Peña", con un telón con los colores del "Canalla".

En su ultimo brindis al aire no quiso decir por qué se ausentaba del aire pero se conoció que atravesaba un delicado momento de salud que terminó con su vida este viernes. "Me ha ido bien en la vida. Vivo de lo que me gusta. Cero queja es cero queja, es solo un comentario. Mis hijos nunca me vieron un fin de semana completo", dijo en su última aparición en TV donde se despidió de compañeros y televidentes.

En todas las redes sociales de la institución rosarina publicaron una foto suya con la camiseta junto al escudo, su nombre y las fechas de su nacimiento y muerte. "Desde el Club Atlético Rosario Central lamentamos profundamente el fallecimiento de Gerardo Rozín, un Guerrero de corazón, que siempre supo representarnos de la mejor manera. Enviamos nuestras condolencias y fuerzas a sus familiares y amigos", escribieron.

La publicación superó los 30.000 likes y los 900 comentarios en Instagram. Los miles de fanáticos del "Canalla" dijeron presente y le dejaron sus respectivas condolencias. La triste noticia no sólo golpeó al mundo televisivo de nuestro país, sino también al deporte. Un detalle no menor acerca de Rozín, es que si bien fue hincha de Central, reconocía a Lionel Messi como el mejor jugador del mundo, a pesar de que surgió del histórico rival, Newell's.

La conmovedora despedida de Rozín en su última aparición pública

"Pensaba mientras venía para acá que soy un tipo que nunca tuvo un fin de semana. Empecé a trabajar a los 15 años en un diario y en los diarios se usaba tener franco o viernes y sábado o domingo y lunes. No hay queja porque me ha ido bien en la vida, vivo de lo que me gusta, pero desde entonces mis hijos nunca me vieron un fin de semana completo", comentó Rozín, quien luego resaltó que esa fue su elección debido al rubro en donde decidió hacer su camino.

En forma contundente, Rozín agregó a sus dichos: "Hace más de 30 años que trabajo y nunca tuve sábados. Hoy entendía que trabajo para gente que disfruta de una manera distinta. Y yo disfruto tratando de que disfruten. Te cambia la perspectiva entender que cada uno con su laburo decide su gramática".