La conmovedora despedida de Rozín en su última aparición pública: "No quiero"

El fallecido conductor conmovió a todos con su mensaje. Gerardo Rozín y una emotiva despedida en La Peña de Morfi, en el último programa del año 2021.

Gerardo Rozín murió este viernes 11 de marzo, cerca de las 23 horas, y dejó un gran vacío en la televisión argentina. Líder nato y productor de grandes éxitos como La peña de Morfi, La pregunta animal y Sábado Bus (en los dos primeros condujo, mientras que en el último ocupaba un lugar en la mesa de comensales), supo generar un cálido vínculo con los televidentes. Por esta razón, cobró mayor importancia la conmovedora despedida que expresó en su última aparición en TV.

Cerrando el año con La peña de Morfi, Gerardo Rozín aseguró que tuvo un 2021 muy exitoso en lo profesional y personal, y repasó su vida brevemente contemplando los 30 años de carrera que tuvo en los diferentes medios donde trabajó. "Pensaba que el brindis personal por primera vez me lo guardo... Quiero a los que me quieren, me quieren aquellos a los que quiero, lo saben. Voy derecho al laburo", comenzó diciendo, sin dar detalles de su vida privada.

"Pensaba mientras venía para acá que soy un tipo que nunca tuvo un fin de semana. Empecé a trabajar a los 15 años en un diario y en los diarios se usaba tener franco o viernes y sábado o domingo y lunes. No hay queja porque me ha ido bien en la vida, vivo de lo que me gusta, pero desde entonces mis hijos nunca me vieron un fin de semana completo", comentó Rozín, quien luego resaltó que esa fue su elección debido al rubro en donde decidió hacer su camino.

En forma contundente, Rozín agregó: "Hace más de 30 años que trabajo y nunca tuve sábados. Hoy entendía que trabajo para gente que disfruta de una manera distinta. Y yo disfruto tratando de que disfruten. Te cambia la perspectiva entender que cada uno con su laburo decide su gramática".

Rozín se quebró en varios tramos de su discurso

Por momentos se conmovió y estuvo al borde del llanto, pero siempre continuó con su despedida de año. Y entre otras palabras, Rozín le dedicó un sentido reconocimiento a su programa de La peña de Morfi: "Nosotros somos de esta banda. Esta es la casa nuestra, no la vida nuestra: la casa nuestra. Habitamos ese mundo, el mundo en el que trabajamos todos para hacer este programa y amamos este laburo".

"Hay algo de lo que acá se ha generado que nos ha hecho bien a nosotros y a la gente que pasó la pandemia, los enfermos, los muertos, mirándonos un ratito a nosotros porque la música sentían que los ayudaba. Este programa nos mantiene unidos y nos va a encontrar así el año que viene", concluyó Gerardo Rozín en lo que fue su última aparición pública en TV, el pasado 26 de diciembre.