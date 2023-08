Sonríe Demichelis: la excelente noticia que recibió el DT de River para la Libertadores

Martín Demichelis recibió una gran noticia de cara al partido que River Plate jugará ante Inter de Porto Alegre por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores en Brasil.

Martín Demichelis recibió una gran noticia mientras espera el duelo entre River Plate e Inter de Porto Alegre por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El DT se prepara para lo que será este interesante cruce en el que el "Millonario" buscará revalidar lo hecho en la ida (2-1), y "Micho" sabe que contará con uno de sus mejores futbolistas. Además, existe la chance de que el jugador en cuestión se quede un tiempo más en el club.

Lucas Beltrán fue el gran goleador de la "Banda" en la primera mitad del 2023 y una de las figuras de la Liga Profesional que ganaron los de Núñez. Desde hace tiempo, el delantero está en el radar de varios equipos de Europa y uno de ellos avanzó en las últimas horas. Sin embargo, todo indica que el atacante no se irá al Benfica, se quedará en la institución que lo vio nacer y que el elenco portugués buscará a otra estrella del fútbol sudamericano.

Según trascendió, las "Águilas" no pagarían la cláusula de recisión de 25 millones de euros por el "Vikingo" Beltrán como estaba estipulado. Sin embargo, ya se contactaron con el Flamengo de Brasil para contratar a uno de sus mejores hombres. En caso de concretarse, Jorge Sampaoli perderá a un crack para afrontar lo que resta de la Copa Libertadores, donde se puede cruzar con el "Millonario" si ambos llegan a semifinales.

El futbolista en cuestión es nada más y nada menos que Pedro, delantero del conjunto "Mengao" que viene de ganarle a Olimpia en la ida de los octavos de final del torneo continental. El ganador de dicha serie se medirá ante el que triunfe entre Argentinos Juniors y Fluminense para cruzarse en cuartos. El atacante está en la mira del Benfica, que ya ofertó por 18 millones de euros por el 80% del pase, pero desde la dirigencia no dieron el visto bueno.

El interés de Roberto Mancini por Lucas Beltrán para la Selección de Italia

Con un total de 11 goles -3 de penal- en el torneo, el "Vikingo" se quedó con el puesto de delantero y se lució cada vez que le tocó ser titular por delante de Miguel Borja. Su nivel despertó la atención del estratega italiano que no dudó en mostrar su interés en el joven de 22 años que lleva 16 gritos y 3 asistencias en 32 cotejos en lo que va de la temporada. Además, desde su debut anotó en 28 oportunidades y dio 9 pases gol en 113 jugados entre River y Colón de Santa Fe.

Según trascendió, Mancini reveló este dato en diálogo con el Diario Olé, donde aseguró cuál es su postura al respecto. En sus palabras, el técnico lanzó que lo están siguiendo como a muchos, pero "aún no hay nada resuelto". La noticia no sólo sorprendió a todo el mundo en el "Millonario", sino que también lo hizo en el entorno de la Selección. Al margen de que todavía no debutó con el elenco nacional, se perfilaba para en algún momento estar dentro de los convocados.