Ojo Scaloni: en Italia quieren robarle a un jugador a la Selección Argentina

El técnico de la Selección de Italia, Roberto Mancini, quiere robarle a un jugador a Lionel Scaloni que todavía no debutó en la Selección pero que viene de romperla en el fútbol argentino.

Roberto Mancini, técnico de la Selección de Italia, expresó su deseo de contar con un futbolista que aún no debutó con la camiseta de la "Albiceleste" que comanda Lionel Scaloni, pero que sí tuvo un muy buen desempeño en los últimos meses. Como sucedió con otros argentinos, el entrenador posó sus ojos en nuestro país para nutrir a su equipo y encontró a uno de los mejores del 2023. Claro que, todo dependerá de lo que decida el jugador que todavía no vistió la casaca del combinado nacional.

El apuntado es nada más y nada menos que Lucas Beltrán, figura del River campeón de la Liga Profesional de Fútbol que dirige Martín Demichelis. Con un total de 11 goles -3 de penal- en el torneo, el "Vikingo" se quedó con el puesto de delantero y se lució cada vez que le tocó ser titular por delante de Miguel Borja. Su nivel despertó la atención del estratega que no dudó en mostrar su interés en el joven de 22 años que lleva 16 gritos y 3 asistencias en 32 cotejos en lo que va de la temporada.

Según trascendió, Mancini reveló este dato en diálogo con el Diario Olé, donde aseguró firmemente cuál es su postura al respecto. En sus palabras, el técnico lanzó que lo están siguiendo como a muchos, pero "aún no hay nada resuelto". La noticia no sólo sorprendió a todo el mundo en el "Millonario", sino que también lo hizo en el entorno de la Selección. Al margen de que todavía no debutó con el elenco nacional, se perfilaba para en algún momento estar dentro de los convocados.

Mientras tanto, el club que quiere a Beltrán para la segunda mitad del año y lo que se viene es la Fiorentina de Italia. Sin embargo, el conjunto europeo tendrá que desembolsar una importante suma de dinero en caso de querer contratarlo, ya que la cláusula de recisión es de 20 millones de euros. Sus números llaman la atención, ya que desde su debut anotó en 28 oportunidades y dio 9 asistencias en 113 jugados entre River y Colón de Santa Fe.

Los argentinos convocados por Roberto Mancini a la Selección de Italia

Italia está en un proceso de recambio generacional y de estilo futbolístico. Si bien son los vigentes campeones de la Eurocopa (2019), la crisis que generó no clasificar a los dos últimos Mundiales obligó a una restructuración en todas sus capas, y una de las decisiones de su federación fue empezar a observar jugadores no nacidos en su país pero que pudieran nacionalizarse italianos.

En el nuevo ciclo de "Robi" Mancini, con vistas a la Copa del Mundo 2026, Italia convocó a Mateo Retegui debido a las pocas alternativas de centrodelantero que tenía en Italia y porque no era tenido en cuenta por Scaloni. El nuevo delantero del Genoa dejó tan buenas sensaciones, que el DT fue por otro argentino más. Marcos Senesi fue el segundo apuntado, pero este último rechazó el llamado para representar a nuestro país.