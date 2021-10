¡Se sacó! El disgusto de Edwin Cardona por el cambio en el Superclásico

El enganche de Boca se volvió loco con Sebastián Battaglia por haber salido en el partido frente a River en el Monumental.

Después de la polémica expulsión de Marcos Rojo en el Superclásico, Sebastián Battaglia tuvo que hacer un cambio para no perder el equilibrio en el equipo. El director técnico de Boca decidió hacer un cambio no solo despertó polémicas adentro de la cancha, sino también afuera. El entrenador sacó a Edwin Cardona que, en el momento de la modificación explotó de furia.

Luego de la expulsión de Marcos Rojo, Battaglia eligió cambiar a Edwin Cardona para reorganizar el fondo. Por eso tuvo que poner al defensor peruano Carlos Zambrano en lugar del colombiano. En ese momento, el enganche colombiano explotó y lanzó un cara de molestia por la sustitución y, también, una serie de insultos al aire. El estallido de furia duro varios minutos y fue tomado por las cámaras.

La polémica frase de Edwin Cardona que preocupa a Boca: "Salía siempre de fiesta"

En las horas previas al Superclásico del fútbol argentino entre River Plate y Boca Juniors una de las figuras del "Xeneize" publicó en su cuenta de Instagram una polémica historia. No la dedicó a alguien en particular pero si generó ruido en el entorno del club. El colombiano Edwin Cardona causó mucho revuelo antes del encuentro correspondiente a la fecha 14 de la Liga Profesional.

Y aunque su rendimiento no es el mejor en este último tiempo nadie duda de su potencial y su buen pie. Pero este mensaje "inofensivo" significaría una posible despedida de la institución que lo vio campeón en dos ocasiones. Se consagró en la Superliga Argentina en la temporada 2017-2018 y en la Copa "Diego Armando Maradona" que lo tuvo como figura en la final ante Banfield.

La frase que pertenece a Kevin-Prince Boateng es: "Compré tres autos en un día cuando estaba en Tottenham: un Lamborghini, una hummer y un cadillac, y a los jóvenes, les digo: 'No puedes comprar felicidad'. En Tottenham no jugaba casi nunca y salía siempre de fiesta. Cuando eres joven piensas que todos los meses el dinero va a estar ahí y no te esfuerzas. Si no juegas te da igual porque tienes dinero y los amigos te dicen que eres un fenómeno". El crack colombiano compartió los dichos del exfutbolista alemán y agregó un ícono reafirmando esas palabras