Con vueltas y bajas, Ayude define los 11 de San Lorenzo para el clásico vs. Racing

San Lorenzo enfrentará a Racing este viernes 12 de septiembre en el Cilindro y Damián Ayude todavía no definió la formación que jugarán el mencionado clásico. El DT del "Ciclón" todavía maneja algunas incógnitas pensando en dicho compromiso sabiendo que cuenta con algunos regresos, que tiene una baja casi confirmada y alguna que otra duda en ataque. Sin embargo, el panorama también es positivo para los de Boedo que van por una victoria más en el Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino.

Hasta el momento ocupan el cuarto lugar de la Zona B a tan sólo tres puntos de River Plate que es el único líder, por lo que ganando igualarían su línea más allá de que el "Millonario" tendría un partido menos. Igualmente, ganar y más aún este duelo trascendental sería de gran importancia para el club más aún sabiendo la situación dirigencial complicada que atraviesan. Por supuesto, el entrenador quiere ir por todo y apunta a una formación que puede incomodar a la "Academia" en su propio estadio.

La posible formación de Ayude en San Lorenzo vs. Racing, con dudas, regresos y bajas

En principio, Orlando Gill volvió tras representar a la Selección de Paraguay en el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y sería titular. En defensa estará el colombiano Jhohan Romaña, quien sufrió un esguince de tobillo en el clásico contra Huracán y ya está a disposición. Caso contrario con Gastón Hernández, que todavía se recupera y es una de las incógnitas pensando en el duelo contra los de Gustavo Costas ya que recién este miércoles 10 de septiembre entrenó a la par de sus compañeros. A su vez, en el ataque existe la chance de que Matías Reali juegue junto a Alexis Cuello -quien sí está confirmado-, pero también aparece Andrés Vombergar como alternativa y todo se definirá horas antes del encuentro.

De esta manera, los 11 -sin variantes en la mitad de la cancha- serían: Gill; Fabricio López, Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino; Ezequiel Cerutti, Cuello y Vombergar o Reali. De acuerdo a quién elija el DT para acompañarlo, la presencia del exdelantero de Instituto sería por izquierda -con el argentino nacionalizado esloveno- o bien como centrodelantero si es que juega el "Chucky".

Cuándo se juega el clásico San Lorenzo vs. Racing: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre la "Academia" y el "Ciclón" correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura se llevará a cabo en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda este viernes 12 de septiembre desde las 19 horas. El árbitro del encuentro en el "Cilindro" será Ariel Penel y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium. En tanto, el streaming online correrá por las cuentas de Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow, entre otras alternativas.

Matías Reali sería titular contra Racing en el clásico de este viernes 12 de septiembre

El fixture de San Lorenzo para el Torneo Clausura