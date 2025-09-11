San Lorenzo enfrentará a Racing este viernes 12 de septiembre en el Cilindro y Damián Ayude todavía no definió la formación que jugarán el mencionado clásico. El DT del "Ciclón" todavía maneja algunas incógnitas pensando en dicho compromiso sabiendo que cuenta con algunos regresos, que tiene una baja casi confirmada y alguna que otra duda en ataque. Sin embargo, el panorama también es positivo para los de Boedo que van por una victoria más en el Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino.
Hasta el momento ocupan el cuarto lugar de la Zona B a tan sólo tres puntos de River Plate que es el único líder, por lo que ganando igualarían su línea más allá de que el "Millonario" tendría un partido menos. Igualmente, ganar y más aún este duelo trascendental sería de gran importancia para el club más aún sabiendo la situación dirigencial complicada que atraviesan. Por supuesto, el entrenador quiere ir por todo y apunta a una formación que puede incomodar a la "Academia" en su propio estadio.
La posible formación de Ayude en San Lorenzo vs. Racing, con dudas, regresos y bajas
En principio, Orlando Gill volvió tras representar a la Selección de Paraguay en el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y sería titular. En defensa estará el colombiano Jhohan Romaña, quien sufrió un esguince de tobillo en el clásico contra Huracán y ya está a disposición. Caso contrario con Gastón Hernández, que todavía se recupera y es una de las incógnitas pensando en el duelo contra los de Gustavo Costas ya que recién este miércoles 10 de septiembre entrenó a la par de sus compañeros. A su vez, en el ataque existe la chance de que Matías Reali juegue junto a Alexis Cuello -quien sí está confirmado-, pero también aparece Andrés Vombergar como alternativa y todo se definirá horas antes del encuentro.
De esta manera, los 11 -sin variantes en la mitad de la cancha- serían: Gill; Fabricio López, Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino; Ezequiel Cerutti, Cuello y Vombergar o Reali. De acuerdo a quién elija el DT para acompañarlo, la presencia del exdelantero de Instituto sería por izquierda -con el argentino nacionalizado esloveno- o bien como centrodelantero si es que juega el "Chucky".
Cuándo se juega el clásico San Lorenzo vs. Racing: hora, TV y cómo ver el partido online
El duelo entre la "Academia" y el "Ciclón" correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura se llevará a cabo en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda este viernes 12 de septiembre desde las 19 horas. El árbitro del encuentro en el "Cilindro" será Ariel Penel y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium. En tanto, el streaming online correrá por las cuentas de Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow, entre otras alternativas.
El fixture de San Lorenzo para el Torneo Clausura
- Fecha 8 - Racing vs. San Lorenzo - viernes 12 de septiembre a las 19 horas.
- Fecha 9 - Independiente vs. San Lorenzo - domingo 21 de septiembre a las 14.30 horas.
- Fecha 10 - San Lorenzo vs. Godoy Cruz - sábado 27 de septiembre a las 16.45 horas.
- Fecha 11 - Lanús vs. San Lorenzo - fin de semana del domingo 5 de octubre con horario a definir.
- Fecha 12 - San Lorenzo vs. San Martín de San Juan - fin de semana del domingo 12 de octubre con horario a definir.
- Fecha 13 - Atlético Tucumán vs. San Lorenzo - fin de semana del domingo 19 de octubre con horario a definir
- Fecha 14 - San Lorenzo vs. Deportivo Riestra - fin de semana del domingo 2 de noviembre con horario a definir.
- Fecha 15 - Rosario Central vs. San Lorenzo - fin de semana del domingo 9 de noviembre con horario a definir.
- Fecha 16 - San Lorenzo vs. Sarmiento de Junín - fin de semana del domingo 16 de noviembre con horario a definir.